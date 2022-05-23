https://ria.ru/20220523/nasilie-1790247756.html

Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за насилие над детьми

Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за насилие над детьми - РИА Новости, 23.05.2022

Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за насилие над детьми

Суд приговорил гражданина Таджикистана к 15 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей во Фроловском РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:05

2022-05-23T19:05

2022-05-23T19:05

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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил гражданина Таджикистана к 15 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей во Фроловском районе Волгоградской области, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.По информации ведомства, гражданин Таджикистана проживал в доме своей знакомой во Фроловском районе, у которой есть сын 2011 года рождения и дочь 2010 года рождения. С января по февраль 2021 года, по данным суда, мужчина неоднократно подвергал детей "насильственным действиям сексуального характера".Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемый своей вины не признал и воспользовался правом отказа от дачи показаний. Фроловский городской суд признал его виновным."По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Вальковская.Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20220523/prigovor-1790217750.html

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происшествия, таджикистан, россия, волгоград