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Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур - РИА Новости, 23.05.2022
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Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур
Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур - РИА Новости, 23.05.2022
Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур
Министерство цифрового развития России до 1 августа собирается разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:33
2022-05-23T18:57
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития России до 1 августа собирается разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные, сообщила пресс-служба министерства."Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО", - говорится в сообщении на канале министерства в мессенджере Telegram.Кроме того, "Гостех" совместно с "Гособлаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ, добавили в министерстве.Задача ведомств – перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО, также отмечают в Минцифры."Завершить использование зарубежного ПО и ПАКов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) необходимо до 1 января 2025 года. Но уже сейчас в критически важных системах применение такого ПО создает неприемлемые риски", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220516/reestr-1788732153.html
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
18:33 23.05.2022 (обновлено: 18:57 23.05.2022)
 
Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур

Минцифры до 1 августа подготовит для госструктур план замены иностранного ПО

© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / 3dmentat
Серверная. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития России до 1 августа собирается разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные, сообщила пресс-служба министерства.
"Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО", - говорится в сообщении на канале министерства в мессенджере Telegram.
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Кроме того, "Гостех" совместно с "Гособлаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ, добавили в министерстве.
Задача ведомств – перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО, также отмечают в Минцифры.
"Завершить использование зарубежного ПО и ПАКов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) необходимо до 1 января 2025 года. Но уже сейчас в критически важных системах применение такого ПО создает неприемлемые риски", - заключили в пресс-службе.
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