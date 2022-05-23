https://ria.ru/20220523/mintsifry-1790240665.html

Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур

Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур - РИА Новости, 23.05.2022

Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур

Министерство цифрового развития России до 1 августа собирается разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:33

2022-05-23T18:33

2022-05-23T18:57

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития России до 1 августа собирается разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные, сообщила пресс-служба министерства."Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе "Гостех" для замены зарубежного ПО", - говорится в сообщении на канале министерства в мессенджере Telegram.Кроме того, "Гостех" совместно с "Гособлаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ, добавили в министерстве.Задача ведомств – перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО, также отмечают в Минцифры."Завершить использование зарубежного ПО и ПАКов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) необходимо до 1 января 2025 года. Но уже сейчас в критически важных системах применение такого ПО создает неприемлемые риски", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220516/reestr-1788732153.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)