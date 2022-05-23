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Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022
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Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра займет должность... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:46
2022-05-23T15:46
политика
александр чуприян
евгений зиничев
россия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра займет должность первого замглавы ведомства, рассказал РИА Новости осведомленный источник."В качестве первого заместителя главы МЧС России рассматривается кандидатура Александра Чуприяна", - сказал собеседник агентства.Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что в верхнюю палату поступило представление президента о назначении Куренкова новым главой МЧС.Чуприян в сентябре прошлого года стал врио главы МЧС - после того, как министр Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. До этого Чуприян занимал должность первого замминистра.Согласно действующему законодательству, назначение федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, осуществляется президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20220523/mchs-1790175195.html
https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html
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политика, александр чуприян, евгений зиничев, россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф
15:46 23.05.2022
 
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник

Источник сообщил, что Александр Чуприян займет должность первого замглавы МЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Чуприян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра займет должность первого замглавы ведомства, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"В качестве первого заместителя главы МЧС России рассматривается кандидатура Александра Чуприяна", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:54
Источник: Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС
Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что в верхнюю палату поступило представление президента о назначении Куренкова новым главой МЧС.
Чуприян в сентябре прошлого года стал врио главы МЧС - после того, как министр Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. До этого Чуприян занимал должность первого замминистра.
Согласно действующему законодательству, назначение федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, осуществляется президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:43
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС
 
ПолитикаАлександр ЧуприянЕвгений ЗиничевРоссияНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФ
 
 
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