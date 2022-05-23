https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html

Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник

Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник - РИА Новости, 23.05.2022

Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра займет должность... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:46

2022-05-23T15:46

2022-05-23T15:46

политика

александр чуприян

евгений зиничев

россия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844629_0:5:2694:1520_1920x0_80_0_0_55588e326d4a127f343e7e142ee0bd3e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян после назначения нового министра займет должность первого замглавы ведомства, рассказал РИА Новости осведомленный источник."В качестве первого заместителя главы МЧС России рассматривается кандидатура Александра Чуприяна", - сказал собеседник агентства.Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что в верхнюю палату поступило представление президента о назначении Куренкова новым главой МЧС.Чуприян в сентябре прошлого года стал врио главы МЧС - после того, как министр Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. До этого Чуприян занимал должность первого замминистра.Согласно действующему законодательству, назначение федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, осуществляется президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790175195.html

https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html

россия

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, александр чуприян, евгений зиничев, россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф