https://ria.ru/20220523/mchs-1790175195.html

Источник: Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС

Источник: Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС - РИА Новости, 23.05.2022

Источник: Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС

В Совет Федерации поступило представление президента о назначении на должность министра по чрезвычайным ситуациям для консультаций, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:54

2022-05-23T14:54

2022-05-23T15:22

политика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента о назначении на должность министра по чрезвычайным ситуациям для консультаций, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Поступила кандидатура, президент внес на главу МЧС Куренкова", - сказал собеседник агентства.Согласно действующему законодательству, назначение федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, осуществляется президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, совет федерации рф, владимир путин