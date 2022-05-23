https://ria.ru/20220523/lukashenko-1790163715.html

Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу

Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу - РИА Новости, 23.05.2022

Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:16

2022-05-23T14:16

2022-05-23T14:28

россия

белоруссия

санкции

александр лукашенко

в мире

сочи

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер против России и Белоруссии: они ударили по самим западным странам."То, что происходит там (на Западе – ред.), они явно недооценили", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, западные страны "жили, читая свои СМИ, и получили – и инфляцию…, а во всем Путин "виноват". "Там во всем "виноват" Путин", - с иронией сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, санкции, александр лукашенко, в мире, сочи