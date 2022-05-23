https://ria.ru/20220523/lukashenko-1790163715.html
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу - РИА Новости, 23.05.2022
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:16
2022-05-23T14:16
2022-05-23T14:28
россия
белоруссия
санкции
александр лукашенко
в мире
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_14d073c04f72f38cea91bfd518e8307d.jpg
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер против России и Белоруссии: они ударили по самим западным странам."То, что происходит там (на Западе – ред.), они явно недооценили", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, западные страны "жили, читая свои СМИ, и получили – и инфляцию…, а во всем Путин "виноват". "Там во всем "виноват" Путин", - с иронией сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html
россия
белоруссия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4a62d09a5835cce96cb623b9cd147a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, санкции, александр лукашенко, в мире, сочи
14:16 23.05.2022 (обновлено: 14:28 23.05.2022)
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Лукашенко: Запад недооценил санкционные меры против России и Белоруссии