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Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу - РИА Новости, 23.05.2022
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Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу - РИА Новости, 23.05.2022
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:16
2022-05-23T14:28
россия
белоруссия
санкции
александр лукашенко
в мире
сочи
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер против России и Белоруссии: они ударили по самим западным странам."То, что происходит там (на Западе – ред.), они явно недооценили", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".По его словам, западные страны "жили, читая свои СМИ, и получили – и инфляцию…, а во всем Путин "виноват". "Там во всем "виноват" Путин", - с иронией сказал Лукашенко.
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россия, белоруссия, санкции, александр лукашенко, в мире, сочи
14:16 23.05.2022 (обновлено: 14:28 23.05.2022)
 
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу

Лукашенко: Запад недооценил санкционные меры против России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер против России и Белоруссии: они ударили по самим западным странам.
"То, что происходит там (на Западе – ред.), они явно недооценили", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Лукашенко: Они делают шаги, чтобы расчленить Украину - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:14
Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины
По его словам, западные страны "жили, читая свои СМИ, и получили – и инфляцию…, а во всем Путин "виноват". "Там во всем "виноват" Путин", - с иронией сказал Лукашенко.
 
РоссияБелоруссияСанкцииАлександр ЛукашенкоВ миреСочи
 
 
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