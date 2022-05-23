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"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами - РИА Новости, 23.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220523/lenigrad-1790166180.html
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами - РИА Новости, 23.05.2022
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами
Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:24
2022-05-23T14:24
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
новости культуры
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров."10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", – сказал Шнуров на пресс-конференции.Музыкант в марте 2019 года объявил, что "Ленинград" прекращает существование, однако после этого группа выпустила еще несколько клипов, среди которых "Фотосессия" и "Миг".
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шнур (сергей шнуров), ленинград, новости культуры
14:24 23.05.2022
 
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами

Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров.
"10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", – сказал Шнуров на пресс-конференции.
Музыкант в марте 2019 года объявил, что "Ленинград" прекращает существование, однако после этого группа выпустила еще несколько клипов, среди которых "Фотосессия" и "Миг".
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:28Шоубиз
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)ЛенинградНовости культуры
 
 
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