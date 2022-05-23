https://ria.ru/20220523/lenigrad-1790166180.html

"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами

"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами - РИА Новости, 23.05.2022

"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами

Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:24

2022-05-23T14:24

2022-05-23T14:24

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

ленинград

новости культуры

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров."10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", – сказал Шнуров на пресс-конференции.Музыкант в марте 2019 года объявил, что "Ленинград" прекращает существование, однако после этого группа выпустила еще несколько клипов, среди которых "Фотосессия" и "Миг".

https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шнур (сергей шнуров), ленинград, новости культуры