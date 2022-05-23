https://ria.ru/20220523/lenigrad-1790166180.html
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами - РИА Новости, 23.05.2022
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами
Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:24
2022-05-23T14:24
2022-05-23T14:24
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101112_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_dddf8f33c91fba2f5939601b70fdca6f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров."10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", – сказал Шнуров на пресс-конференции.Музыкант в марте 2019 года объявил, что "Ленинград" прекращает существование, однако после этого группа выпустила еще несколько клипов, среди которых "Фотосессия" и "Миг".
https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101112_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_de1648ac35e78907375c331e4a6bb96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), ленинград, новости культуры
"Зрители соскучились": "Ленинград" возвращается с концертами
Шнуров объявил о возобновлении концертов "Ленинграда"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров.
"10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", – сказал Шнуров на пресс-конференции.
Музыкант в марте 2019 года объявил, что "Ленинград" прекращает существование, однако после этого группа выпустила еще несколько клипов, среди которых "Фотосессия" и "Миг".