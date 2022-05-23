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Кубань планирует заключить на ПМЭФ соглашения более чем на 150 млрд рублей - РИА Новости, 23.05.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220523/kuban-1790230162.html
Кубань планирует заключить на ПМЭФ соглашения более чем на 150 млрд рублей
Кубань планирует заключить на ПМЭФ соглашения более чем на 150 млрд рублей - РИА Новости, 23.05.2022
Кубань планирует заключить на ПМЭФ соглашения более чем на 150 млрд рублей
Краснодарский край на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:53
2022-05-23T17:53
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
санкт-петербург
аша
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."Петербургский международный экономический форум традиционно станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. Ключевые темы для нас – это, конечно же, развитие туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В рамках ПМЭФ-2022 планируем заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона уточнил, что большая часть из них – в санаторно-курортной отрасли. В частности, благодаря запланированным в рамках ПМЭФ-2022 подписаниям Кубань намерена построить четырехзвездочный санаторий в Адлерском районе, современный комплекс СПА-отелей в поселке Аше, а также реконструировать и развить санаторий "Волна".Всего на форуме в Санкт-Петербурге делегация края собирается заключить соглашения об инвестициях в курортную сферу Кубани на сумму свыше 100 миллиардов рублей.В 2021 на площадках ПМЭФ Краснодарский край подписал 22 соглашения с инвесторами на общую сумму 161,7 миллиарда рублей.ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, санкт-петербург, аша, петербургский международный экономический форум (фонд), россия
17:53 23.05.2022
 
Кубань планирует заключить на ПМЭФ соглашения более чем на 150 млрд рублей

Кубань на ПМЭФ-2022 планирует заключить соглашения на более чем 150 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд с символикой Петербургского международного экономического форума
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Петербургский международный экономический форум традиционно станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. Ключевые темы для нас – это, конечно же, развитие туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В рамках ПМЭФ-2022 планируем заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Глава региона уточнил, что большая часть из них – в санаторно-курортной отрасли. В частности, благодаря запланированным в рамках ПМЭФ-2022 подписаниям Кубань намерена построить четырехзвездочный санаторий в Адлерском районе, современный комплекс СПА-отелей в поселке Аше, а также реконструировать и развить санаторий "Волна".
Всего на форуме в Санкт-Петербурге делегация края собирается заключить соглашения об инвестициях в курортную сферу Кубани на сумму свыше 100 миллиардов рублей.
В 2021 на площадках ПМЭФ Краснодарский край подписал 22 соглашения с инвесторами на общую сумму 161,7 миллиарда рублей.
ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.

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