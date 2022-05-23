https://ria.ru/20220523/kosmos-1790267802.html

Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос

Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос - РИА Новости, 23.05.2022

Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:01

2022-05-23T21:01

2022-05-23T21:05

наука

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

космос

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос."Подготовка к отправке нашего граждан в космос официально начинается", - объявил Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.Турецкий лидер заявил, что граждане моложе 45 лет страны могут обращаться с заявками на специально созданном сайте."Мы до сих пор помним Армстронга. Надеюсь, что будем всегда помнить и нашего гражданина, который станет примером для всех", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html

турция

космос

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Наталья Макарова

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, космос