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Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос - РИА Новости, 23.05.2022
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Наука
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Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос
Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос - РИА Новости, 23.05.2022
Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:01
2022-05-23T21:05
наука
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
космос
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос."Подготовка к отправке нашего граждан в космос официально начинается", - объявил Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.Турецкий лидер заявил, что граждане моложе 45 лет страны могут обращаться с заявками на специально созданном сайте."Мы до сих пор помним Армстронга. Надеюсь, что будем всегда помнить и нашего гражданина, который станет примером для всех", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, космос
21:01 23.05.2022 (обновлено: 21:05 23.05.2022)
 
Турция начала готовить своего гражданина к отправке в космос

Эрдоган: Турция начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос.
"Подготовка к отправке нашего граждан в космос официально начинается", - объявил Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.
Турецкий лидер заявил, что граждане моложе 45 лет страны могут обращаться с заявками на специально созданном сайте.
"Мы до сих пор помним Армстронга. Надеюсь, что будем всегда помнить и нашего гражданина, который станет примером для всех", - сказал Эрдоган.
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НаукаТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганКосмос
 
 
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