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Косачев прокомментировал паузу Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
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Косачев прокомментировал паузу Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Косачев прокомментировал паузу Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Косачев прокомментировал паузу Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что пауза на вступление Швеции и Финляндии в НАТО временная, Турция просто отыгрывает свои карты. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:01
2022-05-23T20:01
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что пауза на вступление Швеции и Финляндии в НАТО временная, Турция просто отыгрывает свои карты."Турция не противник членства Швеции и Финляндии в НАТО, они никогда об этом не говорили", - сказал Косачев в эфире Первого канала.По его мнению, Анкара отыгрывает свою карту в этой истории и "я подозреваю, что они их сумеют отыграть", - добавил политик. По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган "достаточно искусный и циничный переговорщик, поэтому мне представляется, что нынешняя пауза в оформлении членства Финляндии и Швеции в НАТО временное".Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
https://ria.ru/20220523/nato-1790177495.html
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, константин косачев, совет федерации рф
20:01 23.05.2022
 
Косачев прокомментировал паузу Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Сенатор Косачев: пауза из Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО временная

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что пауза на вступление Швеции и Финляндии в НАТО временная, Турция просто отыгрывает свои карты.
"Турция не противник членства Швеции и Финляндии в НАТО, они никогда об этом не говорили", - сказал Косачев в эфире Первого канала.
По его мнению, Анкара отыгрывает свою карту в этой истории и "я подозреваю, что они их сумеют отыграть", - добавил политик.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган "достаточно искусный и циничный переговорщик, поэтому мне представляется, что нынешняя пауза в оформлении членства Финляндии и Швеции в НАТО временное".
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Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
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