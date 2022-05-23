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В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
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В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО
В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО
НАТО должна "рискнуть конфликтом" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие Швеции и Финляндии в альянс, пишет в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T03:23
2022-05-23T05:11
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
зоран миланович
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. НАТО должна "рискнуть конфликтом" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие Швеции и Финляндии в альянс, пишет в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана."НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана… В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент", - утверждает он. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и "грозила войной" партнеру по НАТО Греции.Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет "еще более наглым" во взаимоотношениях с Западом.Попп призывает НАТО положить конец "попыткам шантажа" со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст "опасный прецедент". В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс."НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом", - резюмирует журналист.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
турция
финляндия
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зоран миланович, реджеп тайип эрдоган
03:23 23.05.2022 (обновлено: 05:11 23.05.2022)
 
В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО

Журналист Spiegel Попп призвал НАТО развязать конфликт с Эрдоганом из-за позиции по НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. НАТО должна "рискнуть конфликтом" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие Швеции и Финляндии в альянс, пишет в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.
По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 15:34
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
"НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана… В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент", - утверждает он. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и "грозила войной" партнеру по НАТО Греции.
Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет "еще более наглым" во взаимоотношениях с Западом.
Попп призывает НАТО положить конец "попыткам шантажа" со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст "опасный прецедент". В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс.
"НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом", - резюмирует журналист.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
 
В миреТурцияФинляндияШвецияНАТОДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Зоран МилановичРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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