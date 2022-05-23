https://ria.ru/20220523/konflikt-1790065787.html

В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО

В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО - РИА Новости, 23.05.2022

В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО

НАТО должна "рискнуть конфликтом" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие Швеции и Финляндии в альянс, пишет в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T03:23

2022-05-23T03:23

2022-05-23T05:11

в мире

турция

финляндия

швеция

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

зоран миланович

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. НАТО должна "рискнуть конфликтом" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие Швеции и Финляндии в альянс, пишет в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана."НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана… В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент", - утверждает он. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и "грозила войной" партнеру по НАТО Греции.Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет "еще более наглым" во взаимоотношениях с Западом.Попп призывает НАТО положить конец "попыткам шантажа" со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст "опасный прецедент". В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс."НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом", - резюмирует журналист.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

турция

финляндия

швеция

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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зоран миланович, реджеп тайип эрдоган