https://ria.ru/20220523/knaysl-1790125467.html

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 23.05.2022

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула с 20 мая совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора, сообщила компания. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:18

2022-05-23T12:18

2022-05-23T13:25

в мире

карин кнайсль

австрия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула с 20 мая совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора, сообщила компания."Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок", - говорится в сообщении.Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти" в июне 2021 года. Компания выразила ей благодарность за совместную работу на протяжении этого времени, которое отличалось сложной пандемической и международной обстановкой. "В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества", - отмечает компания.На прошлой неделе Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". В нем они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно. Также в конце февраля представители от BP - бывший глава британской компании Роберт Дадли и действующий Бернард Луни - покинули совет директоров "Роснефти".Действующий состав совета состоял из 11 человек. Помимо вышеупомянутых в орган входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф.

https://ria.ru/20220510/npz-1787713220.html

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Ольга Маркова

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