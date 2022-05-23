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Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года - РИА Новости, 23.05.2022

Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T04:08

2022-05-23T04:08

2022-05-23T04:08

экономика

владимир путин

россия

белоруссия

прибалтика

евросоюз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. "Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру", — сказал Давыдов.Как отметил представитель ФТС, российских перевозчиков "просто не пускают". "Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война", — сказал он.На этом фоне активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. В этих регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, сами пункты пропуска и подъездные пути, добавил он.Ранее ЕС в рамках санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России, за исключением перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза. В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html

https://ria.ru/20220521/raskol-1789868167.html

россия

белоруссия

прибалтика

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экономика, владимир путин, россия, белоруссия, прибалтика, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз