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Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года - РИА Новости, 23.05.2022
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Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года - РИА Новости, 23.05.2022
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:08
2022-05-23T04:08
экономика
владимир путин
россия
белоруссия
прибалтика
евросоюз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. "Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру", — сказал Давыдов.Как отметил представитель ФТС, российских перевозчиков "просто не пускают". "Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война", — сказал он.На этом фоне активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. В этих регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, сами пункты пропуска и подъездные пути, добавил он.Ранее ЕС в рамках санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России, за исключением перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза. В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, владимир путин, россия, белоруссия, прибалтика, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз
04:08 23.05.2022
 
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Замглавы ФТС Давыдов сообщил о падении объемов импорта в Россию до уровня 2020 года

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Пункт пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пункт пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. "Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру", — сказал Давыдов.
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Как отметил представитель ФТС, российских перевозчиков "просто не пускают". "Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война", — сказал он.
На этом фоне активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. В этих регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, сами пункты пропуска и подъездные пути, добавил он.
Ранее ЕС в рамках санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России, за исключением перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.
В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияБелоруссияПрибалтикаЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евразийский экономический союз
 
 
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