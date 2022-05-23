https://ria.ru/20220523/gaz-1790060267.html

Казахстан стал первым в Европе по доступности газа для населения

Казахстан стал первым в Европе по доступности газа для населения - РИА Новости, 23.05.2022

Казахстан стал первым в Европе по доступности газа для населения

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, а на второй строчке расположилась Россия, говорится в исследовании РИА... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T00:08

2022-05-23T00:08

2022-05-23T00:17

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, а на второй строчке расположилась Россия, говорится в исследовании РИА Новости*."Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 7,4 тысячи кубометров",- говорится в рейтинге стран по доступности газа для населения, подготовленном экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.Также в первую пятёрку вошли Великобритания, Люксембург и Австрия. Граждане этих стран имеют возможность купить более 3,9 тысячи кубометров газа.Меньше всего газа могут купить жители Молдавии: на средний заработок — 858 кубометров. Это в десять раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Помимо Молдавии, среди аутсайдеров также находятся Болгария, Греция, Румыния и Босния и Герцеговина. Жители этих странах могут приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на голландской TTF — крупнейшей биржевой площадке — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке стала ощущаться нехватка газа в период активного заполнения газохранилищ. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220523/reyting_gaz-1789984976.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/gaz-1789917019.html

https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, молдавия, великобритания, экономика, в мире, россия