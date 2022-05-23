08:30 23.05.2022 (обновлено: 09:11 23.05.2022)
В Ереване возобновились автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване возобновились автопробеги оппозиции с требованием отставки Пашиняна
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкУчастники протестного движения и полицейские в Ереване
© Sputnik / Андраник Казарян
Участники протестного движения и полицейские в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. В Ереване вновь начались автопробеги сторонников армянской оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил портал para.tv.
Как минимум четыре автомобильные колонны на низкой скорости едут с окраин Еревана в сторону центра.
Подобные акции приводят к серьезным пробкам на улицах столицы.
Кроме того, по данным телеканала "Еркир медиа", оппозиционеры заблокировали работу одной из станций метро Еревана. На опубликованных кадрах видно, что молодые люди блокируют двери вагонов, препятствуя движению поездов.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали слова Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана. Митингующие считают, что политика властей грозит Армении потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.