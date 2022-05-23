https://ria.ru/20220523/erdogan-1790276539.html

Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует

Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует - РИА Новости, 23.05.2022

Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:50

2022-05-23T21:50

2022-05-23T21:50

в мире

кириакос мицотакис

турция

греция

f-16

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело"."На встрече с ним (Мицотакисом – ред.) мы приняли решения, что не будем вмешивать в наши отношения третьи страны. Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.По его словам, Турция сотрудничает с почетными личностями, политиками."Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.Ранее в мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал конгресс США не одобрять продажу оружия Турции, обвинив Анкару в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции.

https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788948068.html

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Наталья Макарова

в мире, кириакос мицотакис, турция, греция, f-16, реджеп тайип эрдоган