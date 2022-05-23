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Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует - РИА Новости, 23.05.2022
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Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует
Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует - РИА Новости, 23.05.2022
Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:50
2022-05-23T21:50
в мире
кириакос мицотакис
турция
греция
f-16
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело"."На встрече с ним (Мицотакисом – ред.) мы приняли решения, что не будем вмешивать в наши отношения третьи страны. Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.По его словам, Турция сотрудничает с почетными личностями, политиками."Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.Ранее в мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал конгресс США не одобрять продажу оружия Турции, обвинив Анкару в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции.
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в мире, кириакос мицотакис, турция, греция, f-16, реджеп тайип эрдоган
21:50 23.05.2022
 
Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует

Эрдоган заявил, что такого политика как премьер Греции Мицотакис для него не существует

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".
"На встрече с ним (Мицотакисом – ред.) мы приняли решения, что не будем вмешивать в наши отношения третьи страны. Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.
По его словам, Турция сотрудничает с почетными личностями, политиками.
"Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.
Ранее в мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал конгресс США не одобрять продажу оружия Турции, обвинив Анкару в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:19
Премьер Греции обсудил с Байденом "турецкие провокации"
 
В миреКириакос МицотакисТурцияГрецияF-16Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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