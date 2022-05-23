Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует
Эрдоган заявил, что такого политика как премьер Греции Мицотакис для него не существует
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Кириакос Мицотакис, турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".
"На встрече с ним (Мицотакисом – ред.) мы приняли решения, что не будем вмешивать в наши отношения третьи страны. Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.
По его словам, Турция сотрудничает с почетными личностями, политиками.
"Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.
Ранее в мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал конгресс США не одобрять продажу оружия Турции, обвинив Анкару в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции.