https://ria.ru/20220523/erdogan-1790262439.html
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.05.2022
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T20:22
2022-05-23T20:22
2022-05-24T00:31
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реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 23 мая — РИА Новости. Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях", — сказал он в обращении к народу после заседания кабмина.Ранее турецкие власти неоднократно выступали с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Стамбул стал одним из мест проведения очной встречи делегаций Москвы и Киева.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789679640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, стамбул
20:22 23.05.2022 (обновлено: 00:31 24.05.2022)
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
Президент Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в "шоу" по Украине