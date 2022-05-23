Рейтинг@Mail.ru
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/erdogan-1790262439.html
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.05.2022
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T20:22
2022-05-24T00:31
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
АНКАРА, 23 мая — РИА Новости. Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях", — сказал он в обращении к народу после заседания кабмина.Ранее турецкие власти неоднократно выступали с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Стамбул стал одним из мест проведения очной встречи делегаций Москвы и Киева.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789679640.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, стамбул
20:22 23.05.2022 (обновлено: 00:31 24.05.2022)
 
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган

Президент Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в "шоу" по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 мая — РИА Новости. Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях", — сказал он в обращении к народу после заседания кабмина.
Ранее турецкие власти неоднократно выступали с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Стамбул стал одним из мест проведения очной встречи делегаций Москвы и Киева.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:00
В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины
 
В миреРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала