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Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию - РИА Новости, 23.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220523/ege-1790169673.html
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию - РИА Новости, 23.05.2022
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:37
2022-05-23T14:37
тюменская область
россия
общество
тюменская область
единый государственный экзамен (егэ)
экзамены
дети
школа
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ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков, биологию и информатику для сдачи выбрали 15,2% и 11,1% экзаменующихся, что почти в два раза превышает показатели 2020 года.Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9%, профильный – 35,1%. Обществознание выбрал 31% экзаменующихся, физику – 16,4%, биологию – 15,2%, информатику – 11,1%, историю – 9,8%, химию – 8,4%, иностранный язык – 7,2%, литературу – 5,5%, географию – 2,3%."Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по таким предметам, как информатика и биология. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи ЕГЭ выбрали всего 4% выпускников, биологию – около 8%", – сообщил замгубернатора Алексей Райдер на очередном заседании областного правительства.Отмечается, что в регионе 50 пунктов проведения экзамена, они полностью готовы к работе. За соблюдением правил проведения ЕГЭ будут следить 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра и 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускников и педагогов.
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россия, общество, тюменская область, единый государственный экзамен (егэ), экзамены, дети, школа
14:37 23.05.2022
 
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию

Замгубернатора Райдер: тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков, биологию и информатику для сдачи выбрали 15,2% и 11,1% экзаменующихся, что почти в два раза превышает показатели 2020 года.
Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9%, профильный – 35,1%. Обществознание выбрал 31% экзаменующихся, физику – 16,4%, биологию – 15,2%, информатику – 11,1%, историю – 9,8%, химию – 8,4%, иностранный язык – 7,2%, литературу – 5,5%, географию – 2,3%.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 19:22Тюменская область
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона
"Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по таким предметам, как информатика и биология. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи ЕГЭ выбрали всего 4% выпускников, биологию – около 8%", – сообщил замгубернатора Алексей Райдер на очередном заседании областного правительства.
Отмечается, что в регионе 50 пунктов проведения экзамена, они полностью готовы к работе. За соблюдением правил проведения ЕГЭ будут следить 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра и 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускников и педагогов.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:13
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Тюменская областьРоссияОбществоТюменская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ЭкзаменыДетиШкола
 
 
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