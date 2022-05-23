https://ria.ru/20220523/ege-1790169673.html
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию - РИА Новости, 23.05.2022
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:37
2022-05-23T14:37
2022-05-23T14:37
тюменская область
россия
общество
тюменская область
единый государственный экзамен (егэ)
экзамены
дети
школа
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ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков, биологию и информатику для сдачи выбрали 15,2% и 11,1% экзаменующихся, что почти в два раза превышает показатели 2020 года.Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9%, профильный – 35,1%. Обществознание выбрал 31% экзаменующихся, физику – 16,4%, биологию – 15,2%, информатику – 11,1%, историю – 9,8%, химию – 8,4%, иностранный язык – 7,2%, литературу – 5,5%, географию – 2,3%."Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по таким предметам, как информатика и биология. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи ЕГЭ выбрали всего 4% выпускников, биологию – около 8%", – сообщил замгубернатора Алексей Райдер на очередном заседании областного правительства.Отмечается, что в регионе 50 пунктов проведения экзамена, они полностью готовы к работе. За соблюдением правил проведения ЕГЭ будут следить 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра и 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускников и педагогов.
https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, тюменская область, единый государственный экзамен (егэ), экзамены, дети, школа
Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
Замгубернатора Райдер: тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию
ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков, биологию и информатику для сдачи выбрали 15,2% и 11,1% экзаменующихся, что почти в два раза превышает показатели 2020 года.
Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9%, профильный – 35,1%. Обществознание выбрал 31% экзаменующихся, физику – 16,4%, биологию – 15,2%, информатику – 11,1%, историю – 9,8%, химию – 8,4%, иностранный язык – 7,2%, литературу – 5,5%, географию – 2,3%.
"Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по таким предметам, как информатика и биология. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи ЕГЭ выбрали всего 4% выпускников, биологию – около 8%", – сообщил замгубернатора Алексей Райдер на очередном заседании областного правительства.
Отмечается, что в регионе 50 пунктов проведения экзамена, они полностью готовы к работе. За соблюдением правил проведения ЕГЭ будут следить 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра и 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области
. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускников и педагогов.