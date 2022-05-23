https://ria.ru/20220523/ege-1790169673.html

Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию

Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию - РИА Новости, 23.05.2022

Тюменские выпускники для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать биологию

Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:37

2022-05-23T14:37

2022-05-23T14:37

тюменская область

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общество

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году будут сдавать 10 612 нынешних выпускников средних школ и 724 человека из прошлых выпусков, биологию и информатику для сдачи выбрали 15,2% и 11,1% экзаменующихся, что почти в два раза превышает показатели 2020 года.Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9%, профильный – 35,1%. Обществознание выбрал 31% экзаменующихся, физику – 16,4%, биологию – 15,2%, информатику – 11,1%, историю – 9,8%, химию – 8,4%, иностранный язык – 7,2%, литературу – 5,5%, географию – 2,3%."Привлекает внимание существенное увеличение интереса выпускников к экзаменам по таким предметам, как информатика и биология. Это подтверждает востребованность предлагаемых нашими вузами новых программ высшего образования на стыке этих двух дисциплин. Еще два года назад информатику для сдачи ЕГЭ выбрали всего 4% выпускников, биологию – около 8%", – сообщил замгубернатора Алексей Райдер на очередном заседании областного правительства.Отмечается, что в регионе 50 пунктов проведения экзамена, они полностью готовы к работе. За соблюдением правил проведения ЕГЭ будут следить 186 представителей родительского сообщества, 118 студентов педагогических специальностей, 192 работника регионального ситуационно-информационного центра и 206 членов Государственной экзаменационной комиссии Тюменской области. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускников и педагогов.

https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html

https://sn.ria.ru/20220428/ege-1785975062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, тюменская область, единый государственный экзамен (егэ), экзамены, дети, школа