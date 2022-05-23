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Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.05.2022
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Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.05.2022
Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:59
2022-05-23T18:59
в мире
армения
никол пашинян
мгер григорян
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером Григоряном и утвердил ее состав."Создать комиссию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и пограничной безопасности. Утвердить состав комиссии", - говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте кабмина.Решением Пашиняна комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В ее состав войдут заместители глав МИД, минобороны, минюста, министерства территориального управления и инфраструктуры, комитета кадастра, генштаба, представитель страны по международным правовым вопросам, командующий пограничными войсками, представители СНБ и генштаба.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
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в мире, армения, никол пашинян, мгер григорян, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
18:59 23.05.2022
 
Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером Григоряном и утвердил ее состав.
"Создать комиссию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и пограничной безопасности. Утвердить состав комиссии", - говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте кабмина.
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Решением Пашиняна комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В ее состав войдут заместители глав МИД, минобороны, минюста, министерства территориального управления и инфраструктуры, комитета кадастра, генштаба, представитель страны по международным правовым вопросам, командующий пограничными войсками, представители СНБ и генштаба.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 08:00
"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве
 
В миреАрменияНикол ПашинянМгер ГригорянАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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