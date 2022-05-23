https://ria.ru/20220523/delimitatsiya-1790245652.html

Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.05.2022

Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:59

2022-05-23T18:59

2022-05-23T18:59

в мире

армения

никол пашинян

мгер григорян

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером Григоряном и утвердил ее состав."Создать комиссию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и пограничной безопасности. Утвердить состав комиссии", - говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте кабмина.Решением Пашиняна комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В ее состав войдут заместители глав МИД, минобороны, минюста, министерства территориального управления и инфраструктуры, комитета кадастра, генштаба, представитель страны по международным правовым вопросам, командующий пограничными войсками, представители СНБ и генштаба.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, мгер григорян, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе