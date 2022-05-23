Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о формировании комиссии по делимитации границы с Азербайджаном во главе с вице-премьером страны Мгером Григоряном и утвердил ее состав.
"Создать комиссию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и пограничной безопасности. Утвердить состав комиссии", - говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте кабмина.
Решением Пашиняна комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В ее состав войдут заместители глав МИД, минобороны, минюста, министерства территориального управления и инфраструктуры, комитета кадастра, генштаба, представитель страны по международным правовым вопросам, командующий пограничными войсками, представители СНБ и генштаба.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.