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Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан - РИА Новости, 23.05.2022
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Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан - РИА Новости, 23.05.2022
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан
Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:55
2022-05-23T04:55
в мире
таджикистан
казахстан
агентство по международному развитию сша
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил госдепартамент.Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации. В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.
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в мире, таджикистан, казахстан, агентство по международному развитию сша, сша
04:55 23.05.2022
 
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан

Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан

© Фото : USDAgovUSAID
USAID - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : USDAgov
USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил госдепартамент.
Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).
Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.
В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации. В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.
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В миреТаджикистанКазахстанАгентство по международному развитию СШАСША
 
 
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