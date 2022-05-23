https://ria.ru/20220523/delegatsiya-1790067894.html
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан - РИА Новости, 23.05.2022
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан
Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:55
2022-05-23T04:55
2022-05-23T04:55
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казахстан
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил госдепартамент.Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации. В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.
https://ria.ru/20220522/nato-1790055218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, казахстан, агентство по международному развитию сша, сша
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан и Казахстан
Межведомственная делегация США посетит Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан