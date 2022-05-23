https://ria.ru/20220523/chekhiya-1790209497.html

МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости

МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости - РИА Новости, 23.05.2022

МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости

Решением главы МИД Чехии Яна Липавского в ведомстве создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с находящимися в пользовании Россией объектами... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:38

2022-05-23T16:38

2022-05-23T16:38

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ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Решением главы МИД Чехии Яна Липавского в ведомстве создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с находящимися в пользовании Россией объектами недвижимости в республике, сообщила в понедельник пресс-секретарь ведомства Ленка До."По данным МИД, в Праге и других городах республики числятся в российском пользовании около 50 объектов недвижимости. В отношении некоторых из них есть сомнения в том, что они продолжают использоваться для дипломатической деятельности в соответствии с международными конвенциями. В своей работе мы будем тесно сотрудничать с представителями тех органов местного самоуправления, в кадастре которых находятся данные объекты недвижимости", - сказала пресс-секретарь.При этом пресс-секретарь подчеркнула, что деятельность созданной рабочей группы будет проводиться исключительно в соответствии с законодательством.После начала военных действий на Украине 24 февраля этого года власти Чехии отменили разрешение на деятельность генконсульств РФ в городах Карловы Вары и Брно, а также закрыли генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и приостановили деятельность Чешского дома в Москве.В посольстве РФ в Праге в настоящее время работают 6 дипломатов.

https://ria.ru/20220510/spch-1787775221.html

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в мире, чехия, прага