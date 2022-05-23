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МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости - РИА Новости, 23.05.2022
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МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости
МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости - РИА Новости, 23.05.2022
МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости
Решением главы МИД Чехии Яна Липавского в ведомстве создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с находящимися в пользовании Россией объектами... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:38
2022-05-23T16:38
в мире
чехия
прага
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ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Решением главы МИД Чехии Яна Липавского в ведомстве создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с находящимися в пользовании Россией объектами недвижимости в республике, сообщила в понедельник пресс-секретарь ведомства Ленка До."По данным МИД, в Праге и других городах республики числятся в российском пользовании около 50 объектов недвижимости. В отношении некоторых из них есть сомнения в том, что они продолжают использоваться для дипломатической деятельности в соответствии с международными конвенциями. В своей работе мы будем тесно сотрудничать с представителями тех органов местного самоуправления, в кадастре которых находятся данные объекты недвижимости", - сказала пресс-секретарь.При этом пресс-секретарь подчеркнула, что деятельность созданной рабочей группы будет проводиться исключительно в соответствии с законодательством.После начала военных действий на Украине 24 февраля этого года власти Чехии отменили разрешение на деятельность генконсульств РФ в городах Карловы Вары и Брно, а также закрыли генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и приостановили деятельность Чешского дома в Москве.В посольстве РФ в Праге в настоящее время работают 6 дипломатов.
https://ria.ru/20220510/spch-1787775221.html
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в мире, чехия, прага
16:38 23.05.2022
 
МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости

Рабочая группа МИД Чехии рассмотрит вопрос о находящейся в пользовании России недвижимости

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Посольство РФ в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Решением главы МИД Чехии Яна Липавского в ведомстве создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с находящимися в пользовании Россией объектами недвижимости в республике, сообщила в понедельник пресс-секретарь ведомства Ленка До.
"По данным МИД, в Праге и других городах республики числятся в российском пользовании около 50 объектов недвижимости. В отношении некоторых из них есть сомнения в том, что они продолжают использоваться для дипломатической деятельности в соответствии с международными конвенциями. В своей работе мы будем тесно сотрудничать с представителями тех органов местного самоуправления, в кадастре которых находятся данные объекты недвижимости", - сказала пресс-секретарь.
При этом пресс-секретарь подчеркнула, что деятельность созданной рабочей группы будет проводиться исключительно в соответствии с законодательством.
После начала военных действий на Украине 24 февраля этого года власти Чехии отменили разрешение на деятельность генконсульств РФ в городах Карловы Вары и Брно, а также закрыли генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и приостановили деятельность Чешского дома в Москве.
В посольстве РФ в Праге в настоящее время работают 6 дипломатов.
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