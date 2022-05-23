https://ria.ru/20220523/brend-1790213482.html

Матвиенко поддержала перезапуск национального бренда "Сделано в России"

Матвиенко поддержала перезапуск национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 23.05.2022

Матвиенко поддержала перезапуск национального бренда "Сделано в России"

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала проект перезапуска национального бренда "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:56

2022-05-23T16:56

2022-05-23T16:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

валентина матвиенко

экономика

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала проект перезапуска национального бренда "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект перезапуска единого национального бренда "Сделано в России". С этой инициативой выступила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в ходе встречи с женщинами-экспортерами в верхней палате парламента", - сообщает центр."Хочется, чтобы "птичка" высоко летала", - сказала Матвиенко.Никишина в свою очередь объяснила, что "Сделано в России" - общенациональный бренд, объединяющий по всему миру тех, кто гордится тем, что он из России, и тем, что производят российские компании. "Логотип бренда "Сделано в России" - "птичка", которая за пять лет своего существования стала талисманом для отечественных предпринимателей, которые покоряют мир своими товарами и услугами", - отметила она."Сегодня в России производят уникальную продукцию, которая востребована во всех уголках мира и которую зачастую нельзя заменить. Бизнес видит возможности развития и продвижения продукции как в России, так и на новых рынках. Именно поэтому Российский экспортный центр как ведущий институт развития, который оказывает поддержку бизнес-сообществу в решении экспортных задач и задач, связанных с импортом в части замещения западной продукции, начал процесс репозиционирования бренда "Сделано в России", - сказала глава РЭЦ.Общенациональный бренд "Сделано в России" объединяет под своим "зонтиком" отечественные компании, создающие продукцию, которой можно гордиться. Он станет единой платформой для бизнеса. При этом речь идет о продвижении "зонтичного" бренда, а не каждой продукции в отдельности. Таким образом, каждый участник будет извлекать преимущества из активности другого, делая при этом свой вклад.Для компаний это не только имиджевая и информационная поддержка, но преференции, которые помогут развивать бизнес в России и за ее пределами. В новые потребители на внутреннем и внешних рынках, возможность начать продажи через павильоны за границей и доступ к инфраструктуре ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html

https://ria.ru/20180322/1517012080.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, валентина матвиенко, экономика, технологии