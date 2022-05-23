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Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 23.05.2022
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Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 23.05.2022
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес
Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:41
2022-05-23T14:41
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас главная задача государства – дать предпринимателям полную свободу действий, убирать всю лишнюю административную нагрузку, в том числе упрощать и ускорять проведение таможенных процедур. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности", - заявила она на встрече с женщинами-экспортерами.Она напомнила, что в рамках снижения административной нагрузки на бизнес уже принято решение о запрете проводить до конца года плановые проверки предприятий и компаний.
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экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко
14:41 23.05.2022
 
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес

Матвиенко: Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас главная задача государства – дать предпринимателям полную свободу действий, убирать всю лишнюю административную нагрузку, в том числе упрощать и ускорять проведение таможенных процедур. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности", - заявила она на встрече с женщинами-экспортерами.
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Она напомнила, что в рамках снижения административной нагрузки на бизнес уже принято решение о запрете проводить до конца года плановые проверки предприятий и компаний.
 
ЭкономикаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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