https://ria.ru/20220523/biznes-1790170772.html

Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес

Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 23.05.2022

Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес

Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:41

2022-05-23T14:41

2022-05-23T14:41

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас главная задача государства – дать предпринимателям полную свободу действий, убирать всю лишнюю административную нагрузку, в том числе упрощать и ускорять проведение таможенных процедур. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности", - заявила она на встрече с женщинами-экспортерами.Она напомнила, что в рамках снижения административной нагрузки на бизнес уже принято решение о запрете проводить до конца года плановые проверки предприятий и компаний.

https://ria.ru/20220523/biznes-1790102189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко