https://ria.ru/20220523/biznes-1790170772.html
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес - РИА Новости, 23.05.2022
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес
Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:41
2022-05-23T14:41
2022-05-23T14:41
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас главная задача государства – дать предпринимателям полную свободу действий, убирать всю лишнюю административную нагрузку, в том числе упрощать и ускорять проведение таможенных процедур. Совет Федерации выступает за дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности", - заявила она на встрече с женщинами-экспортерами.Она напомнила, что в рамках снижения административной нагрузки на бизнес уже принято решение о запрете проводить до конца года плановые проверки предприятий и компаний.
https://ria.ru/20220523/biznes-1790102189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко
Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес
Матвиенко: Совфед выступил за дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес