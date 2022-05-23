https://ria.ru/20220523/afrika-1790166308.html

В МИД назвали необходимые шаги для усиления экономической работы с Африкой

В МИД назвали необходимые шаги для усиления экономической работы с Африкой - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД назвали необходимые шаги для усиления экономической работы с Африкой

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров озвучил те шаги, которые Москве необходимо... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:25

2022-05-23T14:25

2022-05-23T14:25

экономика

африка

сша

евросоюз

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров озвучил те шаги, которые Москве необходимо предпринять "в революционном" режиме для усиления экономического сотрудничества с Африкой."Эти меры, которые следуют предпринять, их нужно предпринимать в революционном режиме. Потому что работать as usual не получится. Если мы сейчас "протянем", нас отрежут от континента – и ЕС, и США они ведут очень плотную работу, чтобы это произошло. Поэтому мы считаем, что для того чтобы увеличить экспорт российского промышленного и сельскохозяйственного оборудования, необходимо создание наших банков, бирж и брокеров в целях реализации внешнеторговых бартерных сделок, в том числе с использованием механизмов ресурсных концессий и встречной торговли на клиринговой основе ", - сказал он в ходе "круглого стола" в Совете Федерации."Необходимо проработать вопрос о создании госинвестфонда для Африки… Разработка механизмов льготного госкредитования, субсидирования и страхования рисков российских банков и компаний, в том числе на проекты от отечественной товаропроводящей и логистической инфраструктуры", - добавил он.

https://ria.ru/20220520/evrosoyuz-1789719944.html

африка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, африка, сша, евросоюз, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)