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Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем - РИА Новости, 22.05.2022
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Туризм
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Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем
Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем - РИА Новости, 22.05.2022
Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем
Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:06
2022-05-22T12:13
в мире
мухаммед бен сальман
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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КАИР, 22 мая – РИА Новости. Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем."Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.
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в мире, мухаммед бен сальман, саудовская аравия, эр-рияд (город), airbus a320, новости - туризм
12:06 22.05.2022 (обновлено: 12:13 22.05.2022)
 
Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем

Саудовская авиакомпания выполнила первый в истории королевства рейс с женским экипажем

© Фото : FlyadealПолностью женский экипаж авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal
Полностью женский экипаж авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Flyadeal
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КАИР, 22 мая – РИА Новости. Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем.
"Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.
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Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.
С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.
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