https://ria.ru/20220522/zhenschiny-1789998862.html

Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем

Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем - РИА Новости, 22.05.2022

Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем

Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T12:06

2022-05-22T12:06

2022-05-22T12:13

в мире

мухаммед бен сальман

саудовская аравия

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КАИР, 22 мая – РИА Новости. Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем."Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.

https://ria.ru/20220411/khadzh-1782865037.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/kazn-1777870623.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мухаммед бен сальман, саудовская аравия, эр-рияд (город), airbus a320, новости - туризм