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Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР 22-30 мая 1972 года

Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР 22-30 мая 1972 года - РИА Новости, 22.05.2022

Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР 22-30 мая 1972 года

22-30 мая 1972 года состоялся официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T00:30

2022-05-22T00:30

2022-05-22T00:30

справки

ричард никсон

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22-30 мая 1972 года состоялся официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывания президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции.В сфере внешней политики начало 1970-х годов было отмечено радикальным поворотом в сторону реальной "разрядки" напряженности между Востоком и Западом. Он был вызван стабилизацией взаимоотношений Советского Союза с социалистическими странами (ранее приоритетное направление во внешней политике СССР) и наметившимися в конце 1960-х годов изменениями в позиции западноевропейских государств, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества.На фоне сближения позиций СССР и западноевропейских держав в 1970-е годы произошло улучшение взаимоотношений Советского Союза и США, что позволило впоследствии назвать 1970-е годы периодом разрядки напряженности. В определенной степени это было вызвано сложившимся ядерным паритетом двух сверхдержав. Начало разрядке положил визит президента США Ричарда Никсона в Москву в мае 1972 года.Для самого Никсона посещение Москвы было вторым. Первый раз он приезжал в июне 1959 года в качестве вице-президента, чтобы договориться о визите первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в США. Президентский самолет с Ричардом Никсоном на борту приземлился в аэропорту Внуково 22 мая в 16.00. Ричарда и Пэт Никсонов сопровождали советник президента Генри Киссинджер, государственный секретарь Уильям Роджерс, помощник президента Питер Флэнниган, старший сотрудник Совета национальной безопасности Гельмут Зоненнфельдт, бывший помощник государственного секретаря по европейским и евразийским связям Мартин Хилленбранд, член Совета по национальной безопасности Уильям Хайланд, руководитель советского отдела Государственного департамента Джек Мэтлок, пресс-секретарь Белого дома Рон Зиглер и др.У трапа самолета Никсона встречали председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, а также небольшая группа "представителей трудящихся".Высокого гостя приветствовал в аэропорту почетный караул из представителей трех родов войск. Строй почетного караула вместе с Никсоном обошел Подгорный, а по окончании церемонии Подгорный, Косыгин и Никсон сели в одну машину, и длинный кортеж направился в Кремль.Никсона поселили в Кремле, в апартаментах по соседству с Оружейной палатой. Там же, в отдельном крыле, разместили его ближайших помощников. Над зданием впервые в его истории развевался государственный флаг Соединенных Штатов Америки.Первая встреча Брежнева с Никсоном носила неофициальный характер и состоялась по прибытии американцев в предоставленные им апартаменты около Оружейной палаты. По воспоминаниям личного переводчика высших партийных руководителей Виктора Суходрева и официальной стенограмме встречи, генсек рассказал американскому президенту о сложностях, сопутствующих организации визита, в частности о негативной реакции советского общества на ситуацию во Вьетнаме, однако диалог двух стран и нормализация ситуации в мире оказались важнее для руководства СССР. Никсон, в свою очередь, выразил надежду, что грядущие переговоры серьезно повлияют на разрядку международной напряженности и упомянул о дружеских отношениях, сложившихся у Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина в годы Второй мировой войны.Вечером от имени советского правительства был дан официальный обед в честь приезда делегации США в Большом Кремлевском дворце. 23 мая начался непосредственно переговорный процесс. На протяжении четырех дней с 11.00 в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца проходили встречи двух делегаций, с обязательной церемонией совместной подписи договоров ровно в 17.00.Изначально планировалось в первые дни переговоров подписать самые главные документы – о сокращении стратегических вооружений и ограничении систем противоракетной обороны, но тексты договоров еще не были до конца проработаны и их пришлось отложить до 26 мая.23 мая были подписаны первые договоры: соглашения между правительствами СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения, о сотрудничестве в области науки и техники. 24 мая прошли переговоры по поводу экономических отношений двух стран, а также безопасности в Европе и было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. 25 мая состоялось подписание соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, направленное на обеспечение безопасности движения кораблей и полета самолетов в соответствии с принципами и нормами международного прав. Кроме того, Косыгин и Громыко с советской стороны, а Никсон и Роджерс с американской провели переговоры по торгово-экономическим вопросам. 26 мая состоялся диалог по поводу размера окончательных выплат СССР по ленд-лизу, после небольших дебатов между Никсоном и Косыгиным, стороны сошлись на сумме в 600 миллионов долларов.В тот же день были подписаны ключевые договоры визита – ОСВ-1 и договор по ПРО.Договор ПРО (перестал действовать в 2002 году) был призван предупредить гонку вооружений в области создания систем обороны против ракетно-ядерных ударов. СССР и США договорились о том, что каждой стороне будет разрешено создать по два комплекса "противоракет" и поставить под их защиту, соответственно, по два района (всего четыре) по выбору – вокруг столиц и в районе расположения шахтных пусковых установок, то есть баз МБР (мобильно-наземного базирования). При этом обе стороны обязались не создавать общенациональные, то есть покрывающие всю территорию страны, системы ПРО и основы для их создания. Договором также запрещалось создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты систем ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Договор был бессрочным, но из него было можно выйти, уведомив об этом за шесть месяцев до дня предполагаемого выхода (чем воспользовалась американская сторона в 2001 году).Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) предусматривало отказ обеих сторон в течение пяти лет сооружать новые пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и пусковые установки ракет, размещенных на подводных лодках.27 мая американская делегация посетила Ленинград (ныне Санкт-Петербург), в ходе поездки они посетили Эрмитаж, возложили венок и почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище. 28 мая Никсон выступил в прямом эфире на советском телевидении, высоко оценив итоги переговоров и отметив необходимость дружеских отношений между США и СССР. 29 мая состоялся последний раунд переговоров, в ходе которого была подписана политическая декларация об основах взаимоотношений между США и СССР. Документ признавал необходимость приложить все усилия сторон для предотвращения войн, создать условия для политики разрядки, улучшить взаимодействие США и СССР в сферах культуры, экономики и науки, при этом не нарушая интересы третьих стран. После прощального банкета, американская делегация отправилась в Киев, откуда самолет с президентом США на борту проследовал в Иран.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ричард никсон, франклин рузвельт, никита хрущев, сша, ссср, кпсс