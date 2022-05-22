https://ria.ru/20220522/pomosch-1790011713.html

США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи

США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи - РИА Новости, 22.05.2022

США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи

США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство страны, заявил на брифинге в Кишиневе председатель комитета по иностранным делам... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:29

2022-05-22T14:29

2022-05-22T14:29

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сша

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство страны, заявил на брифинге в Кишиневе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.Делегация конгрессменов США находится с рабочим визитом в столице Молдавии.Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью местным изданиям, что Молдавию нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО."У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", – сказал американский конгрессмен.На этой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила гражданам страны, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС).Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20220521/moldaviya-1789905642.html

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молдавия

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, сша, конгресс сша