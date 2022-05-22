Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/pomosch-1790011713.html
США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи
США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи - РИА Новости, 22.05.2022
США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи
США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство страны, заявил на брифинге в Кишиневе председатель комитета по иностранным делам... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:29
2022-05-22T14:29
в мире
молдавия
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587500700_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_f5954383628def65a69d73a8d2194c4e.jpg
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство страны, заявил на брифинге в Кишиневе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.Делегация конгрессменов США находится с рабочим визитом в столице Молдавии.Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью местным изданиям, что Молдавию нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО."У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", – сказал американский конгрессмен.На этой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила гражданам страны, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС).Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20220521/moldaviya-1789905642.html
https://ria.ru/20220521/moldaviya-1789921279.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587500700_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_a2a253cf58bcf9e255006ad5b018582f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, конгресс сша
14:29 22.05.2022
 
США обсуждают с правительством Молдавии предоставление военной помощи

США готовы предоставить Молдавии военную помощь, если Кишинев об этом попросит

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного Майи Санду
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного Майи Санду - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного Майи Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство страны, заявил на брифинге в Кишиневе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.
Делегация конгрессменов США находится с рабочим визитом в столице Молдавии.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью местным изданиям, что Молдавию нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО.
"У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", – сказал американский конгрессмен.
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 14:39
Эксперт предупредил о последствиях поставок вооружений НАТО Молдавии
На этой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила гражданам страны, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.
Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС).
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 17:02
Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики
 
В миреМолдавияСШАКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала