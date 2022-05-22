Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Подробности переговоров не приводятся.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.