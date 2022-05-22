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Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
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Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T19:48
2022-05-22T19:48
в мире
мевлют чавушоглу
турция
нато
йенс столтенберг
финляндия
саули ниинисте
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.Подробности переговоров не приводятся.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220521/erdogan-1789935376.html
https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790031639.html
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, нато, йенс столтенберг, финляндия, саули ниинисте
19:48 22.05.2022
 
Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 19:14
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Подробности переговоров не приводятся.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 18:03
Финляндия пообещала Турции тщательно отслеживать связи с курдской РПК
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурцияНАТОЙенс СтолтенбергФинляндияСаули Ниинисте
 
 
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