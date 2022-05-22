Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/ospa-1790006239.html
Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян
Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян - РИА Новости, 22.05.2022
Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян
Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:44
2022-05-22T13:44
в мире
сша
джо байден
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789576784_0:85:1998:1209_1920x0_80_0_0_3f81ec2026878ff32d76b3fa71fb0ca1.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.Трехдневный визит Байдена в Сеул завершился в воскресенье, после этого президент США отправился в Японию."Мне еще не говорили об уровне воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого", - заявил Байден в южнокорейском Пхёнтхэке перед своим вылетом, отвечая на вопрос о том, что сказали ему его консультанты по вопросам здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. Текст речи президента размещен на сайте Белого Дома.Ранее регулятор CDC сообщил, что медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789576784_0:0:1798:1348_1920x0_80_0_0_1510b8707a936eb7a8d920124fd142b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, оспа обезьян
13:44 22.05.2022
 
Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян

Президент США Байден заявил, что следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.
Трехдневный визит Байдена в Сеул завершился в воскресенье, после этого президент США отправился в Японию.
"Мне еще не говорили об уровне воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого", - заявил Байден в южнокорейском Пхёнтхэке перед своим вылетом, отвечая на вопрос о том, что сказали ему его консультанты по вопросам здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. Текст речи президента размещен на сайте Белого Дома.
Ранее регулятор CDC сообщил, что медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
 
В миреСШАДжо БайденОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала