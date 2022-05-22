Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян
Президент США Байден заявил, что следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.
"Мне еще не говорили об уровне воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого", - заявил Байден в южнокорейском Пхёнтхэке перед своим вылетом, отвечая на вопрос о том, что сказали ему его консультанты по вопросам здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. Текст речи президента размещен на сайте Белого Дома.
Ранее регулятор CDC сообщил, что медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.