https://ria.ru/20220522/ospa-1790006239.html

Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян

Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян - РИА Новости, 22.05.2022

Байден заявил об обеспокоенности распространением оспы обезьян

Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:44

2022-05-22T13:44

2022-05-22T13:44

в мире

сша

джо байден

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.Трехдневный визит Байдена в Сеул завершился в воскресенье, после этого президент США отправился в Японию."Мне еще не говорили об уровне воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина, если таковая имеется, может быть доступна для этого", - заявил Байден в южнокорейском Пхёнтхэке перед своим вылетом, отвечая на вопрос о том, что сказали ему его консультанты по вопросам здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. Текст речи президента размещен на сайте Белого Дома.Ранее регулятор CDC сообщил, что медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, оспа обезьян