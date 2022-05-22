21:37 22.05.2022 (обновлено: 22:01 22.05.2022)
ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек
Генсек ОДКБ Зась: у организации хватит сил, чтобы ответить на угрозы из-за расширения НАТО
© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО.
"Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (при вхождении в НАТО новых членов – Прим. ред.). Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос (о наращивании силового блока ОДКБ — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
По его словам, принятие новых членов в Североатлантический альянс создает предпосылки для роста напряженности и милитаризации региона, что не способствует укреплению безопасности для всех сторон.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.