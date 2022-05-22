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ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек - РИА Новости, 22.05.2022
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ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек
ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек - РИА Новости, 22.05.2022
ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:37
2022-05-22T22:01
в мире
нато
одкб
швеция
финляндия
станислав зась
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
йенс столтенберг
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО."Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (при вхождении в НАТО новых членов – Прим. ред.). Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос (о наращивании силового блока ОДКБ — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО.По его словам, принятие новых членов в Североатлантический альянс создает предпосылки для роста напряженности и милитаризации региона, что не способствует укреплению безопасности для всех сторон.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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в мире, нато, одкб, швеция, финляндия, станислав зась, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, москва
21:37 22.05.2022 (обновлено: 22:01 22.05.2022)
 
ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек

Генсек ОДКБ Зась: у организации хватит сил, чтобы ответить на угрозы из-за расширения НАТО

© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО.
"Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (при вхождении в НАТО новых членов – Прим. ред.). Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос (о наращивании силового блока ОДКБ — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 15:34
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
По его словам, принятие новых членов в Североатлантический альянс создает предпосылки для роста напряженности и милитаризации региона, что не способствует укреплению безопасности для всех сторон.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
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В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы
 
В миреНАТООДКБШвецияФинляндияСтанислав ЗасьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Йенс СтолтенбергМосква
 
 
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