https://ria.ru/20220522/odkb-1790049259.html

ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек

ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек - РИА Новости, 22.05.2022

ОДКБ хватит сил для ответа на угрозы из-за расширения НАТО, заявил генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T21:37

2022-05-22T21:37

2022-05-22T22:01

в мире

нато

одкб

швеция

финляндия

станислав зась

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

йенс столтенберг

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО."Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (при вхождении в НАТО новых членов – Прим. ред.). Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос (о наращивании силового блока ОДКБ — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО.По его словам, принятие новых членов в Североатлантический альянс создает предпосылки для роста напряженности и милитаризации региона, что не способствует укреплению безопасности для всех сторон.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

https://ria.ru/20220522/nato-1789987046.html

швеция

финляндия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, одкб, швеция, финляндия, станислав зась, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, москва