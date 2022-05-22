https://ria.ru/20220522/nato-1790055218.html

В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО

В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО - РИА Новости, 23.05.2022

В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО

США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс, пишет обозреватель The Hill Сет Кропси. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-22T22:54

2022-05-22T22:54

2022-05-23T00:48

в мире

джо байден

реджеп тайип эрдоган

турция

финляндия

черное море

нато

швеция

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс, пишет обозреватель The Hill Сет Кропси.После начала специальной военной операции России на Украине Анкара в соответствии с конвенцией Монтре заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.Журналист рекомендовал американскому президенту Джо Байдену действовать быстро: признать интересы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его "умаслить". Для достижения компромисса Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Это укрепит НАТО и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции, прогнозирует автор."Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Черное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество", — уверен колумнист.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Анкара заблокировала процесс рассмотрения заявки. Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html

турция

финляндия

черное море

швеция

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, черное море, нато, швеция, сша