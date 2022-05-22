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В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
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В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс, пишет обозреватель The Hill Сет Кропси. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-22T22:54
2022-05-23T00:48
в мире
джо байден
реджеп тайип эрдоган
турция
финляндия
черное море
нато
швеция
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс, пишет обозреватель The Hill Сет Кропси.После начала специальной военной операции России на Украине Анкара в соответствии с конвенцией Монтре заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.Журналист рекомендовал американскому президенту Джо Байдену действовать быстро: признать интересы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его "умаслить". Для достижения компромисса Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Это укрепит НАТО и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции, прогнозирует автор."Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Черное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество", — уверен колумнист.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Анкара заблокировала процесс рассмотрения заявки. Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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турция
финляндия
черное море
швеция
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в мире, джо байден, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, черное море, нато, швеция, сша
22:54 22.05.2022 (обновлено: 00:48 23.05.2022)
 
В США захотели убедить Турцию открыть Черное море для НАТО

The Hill: Джо Байден должен убедить Эрдогана открыть Черное море для кораблей НАТО

© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : NATO / Paul Hall
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс, пишет обозреватель The Hill Сет Кропси.
После начала специальной военной операции России на Украине Анкара в соответствии с конвенцией Монтре заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.
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Журналист рекомендовал американскому президенту Джо Байдену действовать быстро: признать интересы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его "умаслить". Для достижения компромисса Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Это укрепит НАТО и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции, прогнозирует автор.
"Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Черное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество", — уверен колумнист.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Анкара заблокировала процесс рассмотрения заявки. Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
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В миреДжо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияФинляндияЧерное мореНАТОШвецияСША
 
 
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