https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI

НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI - РИА Новости, 22.05.2022

НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI

Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:34

2022-05-22T15:34

2022-05-22T18:27

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

турция

финляндия

швеция

нато

f-16

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.Как отмечается в статье, западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, заблокировать сделку по продаже модернизированных истребителей F-16 или ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации."Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции. — Прим. ред.) Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления <…> разрушат солидарность в НАТО", — считает Епископос.Он уточнил, что в Североатлантическом альянсе не существует механизма исключения стран и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно.По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подытожил Епископос.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

https://ria.ru/20220518/otkaz-1789150126.html

турция

финляндия

швеция

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, финляндия, швеция, нато, f-16, с-400 «триумф», сша, в мире