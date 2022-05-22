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НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI - РИА Новости, 22.05.2022
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НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI - РИА Новости, 22.05.2022
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:34
2022-05-22T18:27
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
финляндия
швеция
нато
f-16
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.Как отмечается в статье, западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, заблокировать сделку по продаже модернизированных истребителей F-16 или ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации."Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции. — Прим. ред.) Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления &lt;…&gt; разрушат солидарность в НАТО", — считает Епископос.Он уточнил, что в Североатлантическом альянсе не существует механизма исключения стран и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно.По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подытожил Епископос.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
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турция
финляндия
швеция
сша
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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, финляндия, швеция, нато, f-16, с-400 «триумф», сша, в мире
15:34 22.05.2022 (обновлено: 18:27 22.05.2022)
 
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI

NI: из-за Турции НАТО попала в ловушку, которая ослабит альянс на многие годы

© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.
Как отмечается в статье, западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, заблокировать сделку по продаже модернизированных истребителей F-16 или ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
"Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции. — Прим. ред.) Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления <…> разрушат солидарность в НАТО", — считает Епископос.
Он уточнил, что в Североатлантическом альянсе не существует механизма исключения стран и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно.
"Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри", — прогнозирует журналист.
По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подытожил Епископос.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 81-й годовщине смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 07:01
Французы оценили отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО
 
Йенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ТурцияФинляндияШвецияНАТОF-16С-400 «Триумф»СШАВ мире
 
 
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