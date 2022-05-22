15:34 22.05.2022 (обновлено: 18:27 22.05.2022)
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
NI: из-за Турции НАТО попала в ловушку, которая ослабит альянс на многие годы
© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, пишет обозреватель The National Interest Марк Епископос.
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"Тем не менее эти шаги могут иметь и обратный эффект. (Президент Турции. — Прим. ред.) Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления <…> разрушат солидарность в НАТО", — считает Епископос.
Он уточнил, что в Североатлантическом альянсе не существует механизма исключения стран и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно.
"Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри", — прогнозирует журналист.
По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подытожил Епископос.
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Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.