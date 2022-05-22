В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы
The Hill: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может дестабилизировать Европу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стремление расширить границы НАТО и тем самым укрепить положение США в военной сфере недальновидно и опасно, так как может привести к дальнейшей эскалации напряженности в целом и затягиванию конфликта на Украине в частности. Такую точку зрения высказала экс-советник конгресса по вопросам внешней политики Диана Олбаум в статье для издания The Hill.
По ее словам, продолжающиеся попытки альянса "прижаться к порогу" России становятся провокацией, которая лишь повысит ставки в украинском конфликте. Хотя для Вашингтона наивысшим приоритетом должны быть быстрое прекращение огня и урегулирование ситуации, администрация Джо Байдена под давлением конгресса и видных специалистов по внешней политике продолжает путь к эскалации, ставя все более серьезные военные цели, считает Олбаум.
Что касается Финляндии и Швеции, то их членство в НАТО может лишь усугубить положение дел, подчеркнула эксперт. "Сказав "да" Финляндии и Швеции, будет гораздо труднее сказать "нет" Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в итоге дестабилизировать Европу, а не помочь защитить ее", — отметила Олбаум, добавив, что до обострения ситуации на Украине обе эти страны не сталкивались с угрозами со стороны России, однако наращивание там военного присутствия альянса может побудить Москву дать отпор.
Европе на сегодня не нужна перекройка границ, установленных во времена холодной войны: вместо этого необходимо создать новую архитектуру безопасности и экономических институтов, в которую в том числе войдет Россия, подытожила Олбаум.