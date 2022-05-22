https://ria.ru/20220522/nato-1789987046.html

В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы

В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы - РИА Новости, 22.05.2022

В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы

Стремление расширить границы НАТО и тем самым укрепить положение США в военной сфере недальновидно и опасно, так как может привести к дальнейшей эскалации... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:39

2022-05-22T09:39

2022-05-22T09:39

в мире

джо байден

украина

россия

финляндия

нато

швеция

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стремление расширить границы НАТО и тем самым укрепить положение США в военной сфере недальновидно и опасно, так как может привести к дальнейшей эскалации напряженности в целом и затягиванию конфликта на Украине в частности. Такую точку зрения высказала экс-советник конгресса по вопросам внешней политики Диана Олбаум в статье для издания The Hill.По ее словам, продолжающиеся попытки альянса "прижаться к порогу" России становятся провокацией, которая лишь повысит ставки в украинском конфликте. Хотя для Вашингтона наивысшим приоритетом должны быть быстрое прекращение огня и урегулирование ситуации, администрация Джо Байдена под давлением конгресса и видных специалистов по внешней политике продолжает путь к эскалации, ставя все более серьезные военные цели, считает Олбаум.Что касается Финляндии и Швеции, то их членство в НАТО может лишь усугубить положение дел, подчеркнула эксперт. "Сказав "да" Финляндии и Швеции, будет гораздо труднее сказать "нет" Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в итоге дестабилизировать Европу, а не помочь защитить ее", — отметила Олбаум, добавив, что до обострения ситуации на Украине обе эти страны не сталкивались с угрозами со стороны России, однако наращивание там военного присутствия альянса может побудить Москву дать отпор.Европе на сегодня не нужна перекройка границ, установленных во времена холодной войны: вместо этого необходимо создать новую архитектуру безопасности и экономических институтов, в которую в том числе войдет Россия, подытожила Олбаум.

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/uslovie-1789940598.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, украина, россия, финляндия, нато, швеция