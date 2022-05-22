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Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах - РИА Новости, 22.05.2022
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Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах
Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах - РИА Новости, 22.05.2022
Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах
Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:58
2022-05-22T20:58
в мире
шарль мишель
ильхам алиев
азербайджан
армения
евросовет
баку
нагорный карабах
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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и другие вопросы обеспечения мира в Закавказье, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского лидера."В ходе встречи (22 мая в Брюсселе) президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую Шарлем Мишелем в процессах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении.Алиев напомнил о пяти принципах, предложенных Еревану со стороны Баку с целью нормализации отношений и подписания мирного соглашения, и подчеркнул, что они играют основную роль в подготовке документа.Глава государства в очередной раз заявил о готовности азербайджанской стороны начать переговоры по делимитации, подчеркнул важность решения проблемы мин на освобожденных из-под оккупации территориях и внесения ясности в судьбу около четырех тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны.Также президент Азербайджана указал на необходимость исполнения армянской стороной всех пунктов трехстороннего заявления (Алиев – президент РФ Владимир Путин – премьер-министр Армении Пашинян) от 10 ноября 2020 года.В свою очередь Мишель еще раз выразил решимость в вопросе оказания поддержки процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и пообещал продолжать усилия в этом направлении.Намеченная на 22 мая в Брюсселе встреча Алиев – Мишель – Пашинян станет третьей в подобном формате. Предыдущие встречи прошли 14 декабря 2021 года и 6 апреля 2022 года. По итогам встречи 6 апреля в армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784344640.html
https://ria.ru/20220520/pashinyan-1789794100.html
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в мире, шарль мишель, ильхам алиев, азербайджан, армения, евросовет, баку, нагорный карабах, брюссель
20:58 22.05.2022
 
Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Глава Евросовета Мишель и президент Алиев обсудили вопросы обеспечения мира в Закавказье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и другие вопросы обеспечения мира в Закавказье, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского лидера.
"В ходе встречи (22 мая в Брюсселе) президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую Шарлем Мишелем в процессах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:13
Алиев заявил о поворотной точке в нормализации отношений с Арменией
Алиев напомнил о пяти принципах, предложенных Еревану со стороны Баку с целью нормализации отношений и подписания мирного соглашения, и подчеркнул, что они играют основную роль в подготовке документа.
Глава государства в очередной раз заявил о готовности азербайджанской стороны начать переговоры по делимитации, подчеркнул важность решения проблемы мин на освобожденных из-под оккупации территориях и внесения ясности в судьбу около четырех тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны.
Также президент Азербайджана указал на необходимость исполнения армянской стороной всех пунктов трехстороннего заявления (Алиев – президент РФ Владимир Путин – премьер-министр Армении Пашинян) от 10 ноября 2020 года.
В свою очередь Мишель еще раз выразил решимость в вопросе оказания поддержки процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и пообещал продолжать усилия в этом направлении.
Намеченная на 22 мая в Брюсселе встреча Алиев – Мишель – Пашинян станет третьей в подобном формате. Предыдущие встречи прошли 14 декабря 2021 года и 6 апреля 2022 года. По итогам встречи 6 апреля в армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:38
Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян
 
В миреШарль МишельИльхам АлиевАзербайджанАрменияЕвросоветБакуНагорный КарабахБрюссель
 
 
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