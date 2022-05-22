Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах
Глава Евросовета Мишель и президент Алиев обсудили вопросы обеспечения мира в Закавказье
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и другие вопросы обеспечения мира в Закавказье, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского лидера.
"В ходе встречи (22 мая в Брюсселе) президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую Шарлем Мишелем в процессах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении.
Глава государства в очередной раз заявил о готовности азербайджанской стороны начать переговоры по делимитации, подчеркнул важность решения проблемы мин на освобожденных из-под оккупации территориях и внесения ясности в судьбу около четырех тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны.
Также президент Азербайджана указал на необходимость исполнения армянской стороной всех пунктов трехстороннего заявления (Алиев – президент РФ Владимир Путин – премьер-министр Армении Пашинян) от 10 ноября 2020 года.
В свою очередь Мишель еще раз выразил решимость в вопросе оказания поддержки процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и пообещал продолжать усилия в этом направлении.
Намеченная на 22 мая в Брюсселе встреча Алиев – Мишель – Пашинян станет третьей в подобном формате. Предыдущие встречи прошли 14 декабря 2021 года и 6 апреля 2022 года. По итогам встречи 6 апреля в армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.