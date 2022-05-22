https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html

Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах - РИА Новости, 22.05.2022

Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:58

2022-05-22T20:58

2022-05-22T20:58

в мире

шарль мишель

ильхам алиев

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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в воскресенье обсудили подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и другие вопросы обеспечения мира в Закавказье, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского лидера."В ходе встречи (22 мая в Брюсселе) президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую Шарлем Мишелем в процессах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении.Алиев напомнил о пяти принципах, предложенных Еревану со стороны Баку с целью нормализации отношений и подписания мирного соглашения, и подчеркнул, что они играют основную роль в подготовке документа.Глава государства в очередной раз заявил о готовности азербайджанской стороны начать переговоры по делимитации, подчеркнул важность решения проблемы мин на освобожденных из-под оккупации территориях и внесения ясности в судьбу около четырех тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны.Также президент Азербайджана указал на необходимость исполнения армянской стороной всех пунктов трехстороннего заявления (Алиев – президент РФ Владимир Путин – премьер-министр Армении Пашинян) от 10 ноября 2020 года.В свою очередь Мишель еще раз выразил решимость в вопросе оказания поддержки процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и пообещал продолжать усилия в этом направлении.Намеченная на 22 мая в Брюсселе встреча Алиев – Мишель – Пашинян станет третьей в подобном формате. Предыдущие встречи прошли 14 декабря 2021 года и 6 апреля 2022 года. По итогам встречи 6 апреля в армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784344640.html

https://ria.ru/20220520/pashinyan-1789794100.html

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в мире, шарль мишель, ильхам алиев, азербайджан, армения, евросовет, баку, нагорный карабах, брюссель