https://ria.ru/20220522/mamadbokirov-1790025391.html

В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков

В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков - РИА Новости, 22.05.2022

В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков

В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:59

2022-05-22T16:59

2022-05-22T17:05

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таджикистан

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ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД Таджикистана."Мамадбокиров был убит в результате внутренних криминальных разборок" - сказал собеседник агентства.По его словам, Мамадбокирову инкриминировалось организация беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытие международной автотрассы Хорог-Кульма, соединяющую Таджикистан с Китаем.

https://ria.ru/20220520/tadzhikistan-1789567474.html

таджикистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан