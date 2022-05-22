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В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков - РИА Новости, 22.05.2022
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В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков
В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков - РИА Новости, 22.05.2022
В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков
В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:59
2022-05-22T17:05
в мире
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД Таджикистана."Мамадбокиров был убит в результате внутренних криминальных разборок" - сказал собеседник агентства.По его словам, Мамадбокирову инкриминировалось организация беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытие международной автотрассы Хорог-Кульма, соединяющую Таджикистан с Китаем.
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в мире, таджикистан
16:59 22.05.2022 (обновлено: 17:05 22.05.2022)
 
В Таджикистане убили главаря ОПГ, обвиняемого в организации беспорядков

В Таджикистане убили главаря ОПГ Мамадбокирова, обвиняемого в организации беспорядков

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Таджикистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД Таджикистана.
"Мамадбокиров был убит в результате внутренних криминальных разборок" - сказал собеседник агентства.
По его словам, Мамадбокирову инкриминировалось организация беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытие международной автотрассы Хорог-Кульма, соединяющую Таджикистан с Китаем.
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