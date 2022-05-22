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Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали" - РИА Новости, 22.05.2022
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Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали"
Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали" - РИА Новости, 22.05.2022
Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T23:06
2022-05-22T23:29
мариуполь
азовсталь
рамзан кадыров
россия
вооруженные силы украины
минский автомобильный завод
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе."А ведь я предупреждал", — подписал он ролик.Видео представляет нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ". Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
мариуполь
азовсталь
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Клип, выпущенный Кадыровым в честь освобождения Мариуполя
Клип, выпущенный Кадыровым в честь освобождения Мариуполя
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мариуполь, азовсталь, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины, минский автомобильный завод, украина, в мире
23:06 22.05.2022 (обновлено: 23:29 22.05.2022)
 
Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали"

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео про сдачу боевиков с "Азовстали" в плен

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе.
"А ведь я предупреждал", — подписал он ролик.
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Видео представляет нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ". Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
МариупольАзовстальРамзан КадыровРоссияВооруженные силы УкраиныМинский автомобильный заводУкраинаВ мире
 
 
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