https://ria.ru/20220522/kadyrov-1790056299.html

Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали"

Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали" - РИА Новости, 22.05.2022

Кадыров выпустил клип о боевиках с "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T23:06

2022-05-22T23:06

2022-05-22T23:29

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе."А ведь я предупреждал", — подписал он ролик.Видео представляет нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ". Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Клип, выпущенный Кадыровым в честь освобождения Мариуполя Клип, выпущенный Кадыровым в честь освобождения Мариуполя 2022-05-22T23:06 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

мариуполь, азовсталь, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины, минский автомобильный завод, украина, в мире