https://ria.ru/20220517/azovstal-1789010378.html

Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен

Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен

Боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Солдаты,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:10

2022-05-17T14:10

2022-05-17T14:29

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

азовсталь

пленные

министерство обороны рф (минобороны рф)

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789001836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d65f03e3f0271cc7fcd62d0abd20f0e.jpg

Боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Солдаты, сложившие оружие, — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

азовсталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мариуполь, азовсталь, пленные, министерство обороны рф (минобороны рф), военные