Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/azovstal-1789010378.html
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
Боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Солдаты,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:10
2022-05-17T14:29
фото
специальная военная операция на украине
мариуполь
азовсталь
пленные
министерство обороны рф (минобороны рф)
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789001836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d65f03e3f0271cc7fcd62d0abd20f0e.jpg
Боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Солдаты, сложившие оружие, — в фотоленте Ria.ru.
мариуполь
азовсталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789001836_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_cf01183b5356f8199e6f3d1784fab66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, мариуполь, азовсталь, пленные, министерство обороны рф (минобороны рф), военные
14:10 17.05.2022 (обновлено: 14:29 17.05.2022)
 

Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен

Читать ria.ru в
Боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, начали сдаваться. Солдаты, сложившие оружие, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоМариупольАзовстальпленныеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Военные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала