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Джонсон хочет уволить секретаря правительства - РИА Новости, 22.05.2022
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Джонсон хочет уволить секретаря правительства
Джонсон хочет уволить секретаря правительства - РИА Новости, 22.05.2022
Джонсон хочет уволить секретаря правительства
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:26
2022-05-22T14:26
в мире
борис джонсон
елизавета ii
великобритания
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ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина, пишет газета Guardian.На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 году, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей.По источникам Guardian, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса за то, что он позволил культуру употребления алкоголя на работе, которая после переросла в вечеринки во время карантина.Один из чиновников Уайтхолла, который видел доклад, рассказал, что он будет еще более дискредитирующим для Джонсона, чем штраф, выписанный в апреле за вечеринку в честь своего дня рождения, потому что станет очевидно, что он участвовал и в некоторых других мероприятиях, за которые он не был оштрафован.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
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в мире, борис джонсон, елизавета ii, великобритания, лондон
14:26 22.05.2022
 
Джонсон хочет уволить секретаря правительства

Guardian: Джонсон хочет уволить секретаря правительства, чтобы сохранить свою должность

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина, пишет газета Guardian.
На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 году, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме. - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей.
По источникам Guardian, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса за то, что он позволил культуру употребления алкоголя на работе, которая после переросла в вечеринки во время карантина.
Один из чиновников Уайтхолла, который видел доклад, рассказал, что он будет еще более дискредитирующим для Джонсона, чем штраф, выписанный в апреле за вечеринку в честь своего дня рождения, потому что станет очевидно, что он участвовал и в некоторых других мероприятиях, за которые он не был оштрафован.
"Высокопоставленные чиновники готовятся к тому, что Кейс будет настолько резко раскритикован, что ему либо придется подать в отставку, либо быть уволенным Джонсоном, чтобы Джонсон мог сказать, что он действовал решительно и уяснил урок", - пишет газета.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
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