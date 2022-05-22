https://ria.ru/20220522/dzhonson-1790011077.html
Джонсон хочет уволить секретаря правительства
Джонсон хочет уволить секретаря правительства - РИА Новости, 22.05.2022
Джонсон хочет уволить секретаря правительства
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:26
2022-05-22T14:26
2022-05-22T14:26
в мире
борис джонсон
елизавета ii
великобритания
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ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина, пишет газета Guardian.На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 году, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей.По источникам Guardian, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса за то, что он позволил культуру употребления алкоголя на работе, которая после переросла в вечеринки во время карантина.Один из чиновников Уайтхолла, который видел доклад, рассказал, что он будет еще более дискредитирующим для Джонсона, чем штраф, выписанный в апреле за вечеринку в честь своего дня рождения, потому что станет очевидно, что он участвовал и в некоторых других мероприятиях, за которые он не был оштрафован.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/dzhonson-1789875136.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, елизавета ii, великобритания, лондон
Джонсон хочет уволить секретаря правительства
Guardian: Джонсон хочет уволить секретаря правительства, чтобы сохранить свою должность
ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина, пишет газета Guardian
.
На прошлой неделе полиция Лондона
завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 году, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей.
По источникам Guardian, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса за то, что он позволил культуру употребления алкоголя на работе, которая после переросла в вечеринки во время карантина.
Один из чиновников Уайтхолла, который видел доклад, рассказал, что он будет еще более дискредитирующим для Джонсона, чем штраф, выписанный в апреле за вечеринку в честь своего дня рождения, потому что станет очевидно, что он участвовал и в некоторых других мероприятиях, за которые он не был оштрафован.
"Высокопоставленные чиновники готовятся к тому, что Кейс будет настолько резко раскритикован, что ему либо придется подать в отставку, либо быть уволенным Джонсоном, чтобы Джонсон мог сказать, что он действовал решительно и уяснил урок", - пишет газета.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон
оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II
тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.