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Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/donbass-1790055362.html
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе - РИА Новости, 22.05.2022
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики укрепляют позиции под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:54
2022-05-22T22:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
северодонецк
леонид пасечник
родион мирошник
украина
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики укрепляют позиции под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь, стоящий на позициях под Северодонецком.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8-9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление."Укрепляем наши позиции, на этом участке до Северодонецка по прямой пять километров. Недавно мы работали здесь с российскими танкистами, очень отважные ребята, хорошо показали себя в бою, очень грамотные, с ними было приятно работать. Но, к сожалению ребята получили боевую задачу и убыли на другое направление, но при этом они позволили нам здесь закрепиться, хорошо оборудовать огневые позиции и как следует дать врагу "прикурить", - рассказал военнослужащий Народной милиции республики.Он уточнил, что у военнослужащих ЛНР достаточно серьезные укрепленные позиции в данном районе, украинские силовики, оставшиеся в Северодонецке, находятся практически в кольце.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/siloviki-1790051376.html
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луганская народная республика
донбасс
северодонецк
украина
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луганская народная республика, донбасс, северодонецк, леонид пасечник, родион мирошник, украина
22:54 22.05.2022 (обновлено: 22:55 22.05.2022)
 
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе

Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа въезде в город Северодонецк
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На въезде в город Северодонецк. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики укрепляют позиции под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь, стоящий на позициях под Северодонецком.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8-9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 22:00Специальная военная операция на Украине
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"Укрепляем наши позиции, на этом участке до Северодонецка по прямой пять километров. Недавно мы работали здесь с российскими танкистами, очень отважные ребята, хорошо показали себя в бою, очень грамотные, с ними было приятно работать. Но, к сожалению ребята получили боевую задачу и убыли на другое направление, но при этом они позволили нам здесь закрепиться, хорошо оборудовать огневые позиции и как следует дать врагу "прикурить", - рассказал военнослужащий Народной милиции республики.
Он уточнил, что у военнослужащих ЛНР достаточно серьезные укрепленные позиции в данном районе, украинские силовики, оставшиеся в Северодонецке, находятся практически в кольце.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец МВД ЛНР демонстрирует найденную форму украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 20:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонбассСеверодонецкЛеонид ПасечникРодион МирошникУкраина
 
 
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