Рейтинг@Mail.ru
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/arktika-1789986809.html
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД - РИА Новости, 22.05.2022
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД
Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:33
2022-05-22T12:38
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай корчунов
нато
финляндия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97424/12/974241217_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24b89f9d6ecb3602d04f4eeac9b8f4a3.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция - превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", - сказал он, комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО."Традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели", - отметил Корчунов.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
арктика
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97424/12/974241217_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6f8dcbfadf4322cd093e1f3361ad7030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай корчунов, нато, финляндия, швеция
09:33 22.05.2022 (обновлено: 12:38 22.05.2022)
 
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД

Посол Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкспедиция на Северный полюс
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Экспедиция на Северный полюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция - превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", - сказал он, комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели", - отметил Корчунов.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 81-й годовщине смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
08:00
США разыгрывают неоосманскую карту
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
 
АрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай КорчуновНАТОФинляндияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала