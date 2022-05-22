09:33 22.05.2022 (обновлено: 12:38 22.05.2022)
Арктика превращается в театр военных действий, заявили в МИД
Посол Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий
Экспедиция на Северный полюс. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция - превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", - сказал он, комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели", - отметил Корчунов.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.