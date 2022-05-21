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Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье
Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2022
Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье
Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race, который прошёл возле... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:52
2022-05-21T18:52
2022-05-21T18:53
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race, который прошёл возле Зарайского кремля, сообщает пресс-служба правительства области.В гонке по пересечённой местности, которая проводится с 2019 года, участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.Участники соревновались в скорости и выносливости на дистанции 7,5 километров. Необходимо было пройти 18 искусственных препятствий - холмы, канаты, рвы с водой, лес, речку, высотные преграды.Победители определялись в 4 зачетах: мужском, смешанном, мужском парном и смешанном парном. Организаторы также подготовили безопасную полукилометровую трассу для детей"Интерес к забегу Zaraysk Bison Race с каждым годом только растёт. Главная отличительная особенность, что это не только спортивное, но и культурно-просветительское мероприятие. Помимо самого забега, участники смогут посетить Зарайский кремль и музей, где увидят уникальные экспонаты. Важно, что такие события привлекают большое количество молодежи", - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.Участники забега посетили музей, где находится уникальный экспонат – сделанная из бивня мамонта статуэтка бизона, в честь которой и назван забег. Возраст находки, по мнению археологов, 22-23 тысячи лет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, московская область (подмосковье), зарайск, спорт
18:52 21.05.2022 (обновлено: 18:53 21.05.2022)
Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье
Более тысячи бегунов приняли участие в забеге Zaraysk Bison Race в Подмосковье
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race, который прошёл возле Зарайского кремля, сообщает
пресс-служба правительства области.
В гонке по пересечённой местности, которая проводится с 2019 года, участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.
"Идея Zaraysk Bison Race четыре года назад появилась у нашей молодёжи. Год за годом проект рос и собирал все больше людей. Мы с Фондом президентских грантов поддерживаем эту замечательную инициативу. Сегодня к забегу присоединились более 1200 взрослых и 110 детей - и среди них очень много тех, кто участвовал в мероприятиях прошлых лет", - приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Участники соревновались в скорости и выносливости на дистанции 7,5 километров. Необходимо было пройти 18 искусственных препятствий - холмы, канаты, рвы с водой, лес, речку, высотные преграды.
Победители определялись в 4 зачетах: мужском, смешанном, мужском парном и смешанном парном. Организаторы также подготовили безопасную полукилометровую трассу для детей
"Интерес к забегу Zaraysk Bison Race с каждым годом только растёт. Главная отличительная особенность, что это не только спортивное, но и культурно-просветительское мероприятие. Помимо самого забега, участники смогут посетить Зарайский кремль и музей, где увидят уникальные экспонаты. Важно, что такие события привлекают большое количество молодежи", - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Участники забега посетили музей, где находится уникальный экспонат – сделанная из бивня мамонта статуэтка бизона, в честь которой и назван забег. Возраст находки, по мнению археологов, 22-23 тысячи лет.