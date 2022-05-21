https://ria.ru/20220521/zabeg-1789931970.html

Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье

Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2022

Более тысячи бегунов приняли участие в Zaraysk Bison Race в Подмосковье

Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race, который прошёл возле... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:52

2022-05-21T18:52

2022-05-21T18:53

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега Zaraysk Bison Race, который прошёл возле Зарайского кремля, сообщает пресс-служба правительства области.В гонке по пересечённой местности, которая проводится с 2019 года, участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.Участники соревновались в скорости и выносливости на дистанции 7,5 километров. Необходимо было пройти 18 искусственных препятствий - холмы, канаты, рвы с водой, лес, речку, высотные преграды.Победители определялись в 4 зачетах: мужском, смешанном, мужском парном и смешанном парном. Организаторы также подготовили безопасную полукилометровую трассу для детей"Интерес к забегу Zaraysk Bison Race с каждым годом только растёт. Главная отличительная особенность, что это не только спортивное, но и культурно-просветительское мероприятие. Помимо самого забега, участники смогут посетить Зарайский кремль и музей, где увидят уникальные экспонаты. Важно, что такие события привлекают большое количество молодежи", - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.Участники забега посетили музей, где находится уникальный экспонат – сделанная из бивня мамонта статуэтка бизона, в честь которой и назван забег. Возраст находки, по мнению археологов, 22-23 тысячи лет.

https://ria.ru/20220521/festivali-1789798600.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, московская область (подмосковье), зарайск, спорт