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Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек
Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2022
Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек
Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:14
2022-05-21T16:14
2022-05-21T16:14
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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.В субботу днем в аптеке близ роддома Шымкента прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре."К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - информирует министерство.По данным Минздрава, на момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они перемещены в другие медицинские организации Шымкента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шымкент, казахстан
Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек
Число погибших при взрыве в аптеке Шымкента на юге Казахстана выросло до трех человек
АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
В субботу днем в аптеке близ роддома Шымкента
прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре.
"К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - информирует министерство.
По данным Минздрава, на момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они перемещены в другие медицинские организации Шымкента.