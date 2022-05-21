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Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек

Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2022

Число погибших при взрыве в казахстанском Шымкенте выросло до трех человек

Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:14

2022-05-21T16:14

2022-05-21T16:14

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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.В субботу днем в аптеке близ роддома Шымкента прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре."К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - информирует министерство.По данным Минздрава, на момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они перемещены в другие медицинские организации Шымкента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шымкент, казахстан