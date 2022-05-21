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В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли
В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли - РИА Новости, 21.05.2022
В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли
При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:22
2022-05-21T14:22
2022-05-21T14:31
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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики.В субботу днем в аптеке близ роддома прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа. По предварительным данным полиции, причиной взрыва стало скопление газа."В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра (сторож - ред.) и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес - 790 граммов), восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении облздрава.Пострадавших доставили в медицинские учреждения города.Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Мадияр Жаксыбаев сообщил, что из роддома были эвакуированы около ста человек.Полиция возбудила уголовное дело, проводится следствие, назначены экспертизы."По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 292 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, шымкент, казахстан
14:22 21.05.2022 (обновлено: 14:31 21.05.2022)
В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли
При взрыве газа в казахстанском Шымкенте погибли сторож аптеки и младенец
АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики.
В субботу днем в аптеке близ роддома прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа. По предварительным данным полиции, причиной взрыва стало скопление газа.
"В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра (сторож - ред.) и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес - 790 граммов), восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении облздрава.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения города.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Мадияр Жаксыбаев сообщил, что из роддома были эвакуированы около ста человек.
Полиция возбудила уголовное дело, проводится следствие, назначены экспертизы.
"По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 292 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.