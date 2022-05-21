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В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли

В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли - РИА Новости, 21.05.2022

В казахстанском Шымкенте прогремел взрыв, два человека погибли

При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:22

2022-05-21T14:22

2022-05-21T14:31

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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики.В субботу днем в аптеке близ роддома прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа. По предварительным данным полиции, причиной взрыва стало скопление газа."В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра (сторож - ред.) и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес - 790 граммов), восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении облздрава.Пострадавших доставили в медицинские учреждения города.Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Мадияр Жаксыбаев сообщил, что из роддома были эвакуированы около ста человек.Полиция возбудила уголовное дело, проводится следствие, назначены экспертизы."По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 292 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шымкент, казахстан