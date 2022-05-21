https://ria.ru/20220521/vaktsina-1789890764.html

США готовы предоставить КНДР вакцину от COVID-19, заявил Байден

США готовы предоставить КНДР вакцину от COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.05.2022

США готовы предоставить КНДР вакцину от COVID-19, заявил Байден

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что США готовы предоставить вакцину от COVID-19 Северной Корее и уже... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:45

2022-05-21T11:45

2022-05-21T11:45

в мире

южная корея

юн сок ель

сша

джо байден

китай

япония

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что США готовы предоставить вакцину от COVID-19 Северной Корее и уже предлагали такую помощь, но не получили ответа со стороны Пхеньяна, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась на YouTube-канале Белого дома."Да, мы предложили вакцины не только Северной Корее, но и Китаю. И мы были готовы незамедлительно сделать это, но не получили ответа", - сказал Байден.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

https://ria.ru/20220521/kndr-1789889158.html

южная корея

сша

китай

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, сша, джо байден, китай, япония