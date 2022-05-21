Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789941811.html
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры города Попасная в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T20:00
2022-05-21T20:00
в мире
леонид пасечник
владимир путин
попасная
луганская народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры города Попасная в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий."Город Попасная под полным контролем Луганской народной республики уже больше недели, тем не менее противник продолжает наносить артиллерийские удары, уничтожать объекты инфраструктуры, те немногочисленные, которые еще остались", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что оставшиеся жители города остаются в подвалах, Народная милиция ЛНР доставляет им гуманитарную помощь."Для тех, кто хочет выехать организованы гуманитарные эвакуационные коридоры", - дополнил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
попасная
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, леонид пасечник, владимир путин, попасная, луганская народная республика, донбасс
20:00 21.05.2022
 
Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе

Филипоненко: украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры города Попасная в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 08:00
Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
"Город Попасная под полным контролем Луганской народной республики уже больше недели, тем не менее противник продолжает наносить артиллерийские удары, уничтожать объекты инфраструктуры, те немногочисленные, которые еще остались", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что оставшиеся жители города остаются в подвалах, Народная милиция ЛНР доставляет им гуманитарную помощь.
"Для тех, кто хочет выехать организованы гуманитарные эвакуационные коридоры", - дополнил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
 
В миреЛеонид ПасечникВладимир ПутинПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала