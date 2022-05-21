https://ria.ru/20220521/ukraina-1789941811.html

Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе

Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022

Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры Попасной в Донбассе

Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры города Попасная в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:00

2022-05-21T20:00

2022-05-21T20:00

в мире

леонид пасечник

владимир путин

попасная

луганская народная республика

донбасс

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают артобстрелы инфраструктуры города Попасная в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в городе Попасная, за который в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий."Город Попасная под полным контролем Луганской народной республики уже больше недели, тем не менее противник продолжает наносить артиллерийские удары, уничтожать объекты инфраструктуры, те немногочисленные, которые еще остались", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что оставшиеся жители города остаются в подвалах, Народная милиция ЛНР доставляет им гуманитарную помощь."Для тех, кто хочет выехать организованы гуманитарные эвакуационные коридоры", - дополнил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

попасная

луганская народная республика

донбасс

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в мире, леонид пасечник, владимир путин, попасная, луганская народная республика, донбасс