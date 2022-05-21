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На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО
На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО - РИА Новости, 21.05.2022
На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО
Уже свыше 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:14
2022-05-21T12:14
2022-05-21T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уже свыше 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
12:14 21.05.2022 (обновлено: 12:15 21.05.2022)
На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО
Конашенков: ВС России уничтожили 402 украинских установки РСЗО с начала спецоперации