https://ria.ru/20220521/ukraina-1789894088.html

На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО

На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО - РИА Новости, 21.05.2022

На Украине с начала спецоперации уничтожено свыше 400 установок РСЗО

Уже свыше 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:14

2022-05-21T12:14

2022-05-21T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уже свыше 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков