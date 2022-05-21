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За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789879037.html
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек - РИА Новости, 21.05.2022
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек
Более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в субботу штаб... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:28
2022-05-21T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
днр
владимир путин
мариуполь
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в субботу штаб территориальной обороны ДНР.В пятницу штаб ДНР сообщал, что более 400 человек, среди которых 46 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное."За минувшие сутки, с 08.00 20 мая до 08.00 21 мая (совпадает с мск - ред.), из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 566 человек, включая 46 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы почти 35 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html
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в мире, украина, россия, донбасс, днр, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:28 21.05.2022 (обновлено: 09:34 21.05.2022)
 
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек

Штаб обороны ДНР: за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 566 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в субботу штаб территориальной обороны ДНР.
В пятницу штаб ДНР сообщал, что более 400 человек, среди которых 46 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное.
"За минувшие сутки, с 08.00 20 мая до 08.00 21 мая (совпадает с мск - ред.), из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 566 человек, включая 46 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы почти 35 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассДНРВладимир ПутинМариупольДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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