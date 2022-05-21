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Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.05.2022
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg
Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T06:57
2022-05-21T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
украина
лиз трасс
бен уоллес
великобритания
россия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.Журналист отметил, что спецоперация России на Украине началась "вовремя" для британского премьера, так как в этот момент в Лондоне разгорался скандал из-за его пандемийных вечеринок."Он был первым из европейских политиков, который обратился к украинскому парламенту. Речь Джонсона с попыткой косить под Черчилля сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговоренным к административному наказанию", — указал журналист.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, борис джонсон, украина, лиз трасс, бен уоллес, великобритания, россия, панкадж мишра
06:57 21.05.2022 (обновлено: 08:16 21.05.2022)
 
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg

Bloomberg: премьер Британии Джонсон строил из себя Уинстона Черчилля перед украинцами

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.
Журналист отметил, что спецоперация России на Украине началась "вовремя" для британского премьера, так как в этот момент в Лондоне разгорался скандал из-за его пандемийных вечеринок.
"Он был первым из европейских политиков, который обратился к украинскому парламенту. Речь Джонсона с попыткой косить под Черчилля сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговоренным к административному наказанию", — указал журналист.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Покупатель на рынке в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Британия тщательно охраняет свою главную тайну
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонУкраинаЛиз ТрассБен УоллесВеликобританияРоссияПанкадж Мишра
 
 
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