06:57 21.05.2022 (обновлено: 08:16 21.05.2022)
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg
Bloomberg: премьер Британии Джонсон строил из себя Уинстона Черчилля перед украинцами
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.
Журналист отметил, что спецоперация России на Украине началась "вовремя" для британского премьера, так как в этот момент в Лондоне разгорался скандал из-за его пандемийных вечеринок.
"Он был первым из европейских политиков, который обратился к украинскому парламенту. Речь Джонсона с попыткой косить под Черчилля сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговоренным к административному наказанию", — указал журналист.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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