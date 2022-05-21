https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html

Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg

Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.05.2022

Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg

Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T06:57

2022-05-21T06:57

2022-05-21T08:16

специальная военная операция на украине

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бен уоллес

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон пытался строить из себя бывшего главу правительства Уинстона Черчилля перед украинцами, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.Журналист отметил, что спецоперация России на Украине началась "вовремя" для британского премьера, так как в этот момент в Лондоне разгорался скандал из-за его пандемийных вечеринок."Он был первым из европейских политиков, который обратился к украинскому парламенту. Речь Джонсона с попыткой косить под Черчилля сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговоренным к административному наказанию", — указал журналист.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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