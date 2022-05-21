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Южная Корея и США активизируют совместные военные учения - РИА Новости, 21.05.2022
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Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения - РИА Новости, 21.05.2022
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:21
2022-05-21T11:21
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
япония
пхеньян
юн сок ель
джо байден
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут координироваться для размещения в регионе стратегических военных активов США, чтобы противостоять угрозе со стороны КНДР, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV."Ключ к нашей совместной оборонной способности – это совместные военные учения. Мы собираемся активизировать их и координироваться касательно размещения американских стратегических военных активов. Мы также продолжим консультации о том, как противостоять киберугрозам со стороны Северной Кореи или угрозе от ее асимметричных возможностей", - заявил Юн Сок Ель на пресс-конференции.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html
южная корея
кндр (северная корея)
япония
пхеньян
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), япония, пхеньян, юн сок ель, джо байден
11:21 21.05.2022
 
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения

Южная Корея и США активизируют совместные военные учения для противостояния КНДР

© AP Photo / The South Korean Defense Ministry Танки США и Южной Кореи во время совместных учений
Танки США и Южной Кореи во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / The South Korean Defense Ministry
Танки США и Южной Кореи во время совместных учений
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут координироваться для размещения в регионе стратегических военных активов США, чтобы противостоять угрозе со стороны КНДР, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV.
"Ключ к нашей совместной оборонной способности – это совместные военные учения. Мы собираемся активизировать их и координироваться касательно размещения американских стратегических военных активов. Мы также продолжим консультации о том, как противостоять киберугрозам со стороны Северной Кореи или угрозе от ее асимметричных возможностей", - заявил Юн Сок Ель на пресс-конференции.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 10:37
Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ЯпонияПхеньянЮн Сок ЕльДжо Байден
 
 
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