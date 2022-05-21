https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

Южная Корея и США активизируют совместные военные учения

Южная Корея и США активизируют совместные военные учения - РИА Новости, 21.05.2022

Южная Корея и США активизируют совместные военные учения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:21

2022-05-21T11:21

2022-05-21T11:21

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

юн сок ель

джо байден

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут координироваться для размещения в регионе стратегических военных активов США, чтобы противостоять угрозе со стороны КНДР, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV."Ключ к нашей совместной оборонной способности – это совместные военные учения. Мы собираемся активизировать их и координироваться касательно размещения американских стратегических военных активов. Мы также продолжим консультации о том, как противостоять киберугрозам со стороны Северной Кореи или угрозе от ее асимметричных возможностей", - заявил Юн Сок Ель на пресс-конференции.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html

южная корея

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, кндр (северная корея), япония, пхеньян, юн сок ель, джо байден