Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения для противостояния КНДР
© AP Photo / The South Korean Defense Ministry Танки США и Южной Кореи во время совместных учений
© AP Photo / The South Korean Defense Ministry
Танки США и Южной Кореи во время совместных учений
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что две страны активизируют совместные военные учения и будут координироваться для размещения в регионе стратегических военных активов США, чтобы противостоять угрозе со стороны КНДР, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV.
"Ключ к нашей совместной оборонной способности – это совместные военные учения. Мы собираемся активизировать их и координироваться касательно размещения американских стратегических военных активов. Мы также продолжим консультации о том, как противостоять киберугрозам со стороны Северной Кореи или угрозе от ее асимметричных возможностей", - заявил Юн Сок Ель на пресс-конференции.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.