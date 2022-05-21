https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789918509.html

Анкара призвала Стокгольм прекратить поддержку террористических организаций

Анкара призвала Стокгольм прекратить поддержку террористических организаций - РИА Новости, 21.05.2022

Анкара призвала Стокгольм прекратить поддержку террористических организаций

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьером Швеции Магдаленой Андерссон заявил о необходимости прекратить поддержку "террористических... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:36

2022-05-21T16:36

2022-05-21T16:38

в мире

йенс столтенберг

анн линде (мид швеции)

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

россия

финляндия

нато

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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьером Швеции Магдаленой Андерссон заявил о необходимости прекратить поддержку "террористических организаций" и снять ограничения, наложенные Стокгольмом в отношении Анкары в оборонной промышленности.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде напоминала, что королевство среди первых внесло в список террористических организаций Рабочую партию Курдистана (РПК) еще в 1984 году."Эрдоган заявил премьеру Швеции, что политическая, финансовая и военная поддержка террористических организаций со стороны Стокгольма должна быть прекращена. Также турецкий лидер заявил, что ограничения, наложенные Стокгольмом Анкаре в оборонной промышленности, должны быть сняты", - информирует канцелярия турецкого лидера.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789902947.html

швеция

россия

финляндия

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в мире, йенс столтенберг, анн линде (мид швеции), дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, россия, финляндия, нато