05:17 21.05.2022 (обновлено: 09:40 21.05.2022)
В США призвали исключить Турцию из НАТО
Президент Ближневосточного форума Пайпс призвал исключить Турцию из НАТО из-за ее политики
© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ей политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.
Специалист назвал действия Анкары шантажом. По мнению востоковеда, она пытается выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. При этом эксперт раскритиковал все направления международной политики Турции в последние два десятилетия.
"С 1952 по 2002 год Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России", — заявил Пайпс.
Он выразил мнение, что из-за политики Анкары и позиции по вопросу расширения НАТО, Турция фактически уже не является частью альянса.
Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме.