https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html

В США призвали исключить Турцию из НАТО

В США призвали исключить Турцию из НАТО - РИА Новости, 21.05.2022

В США призвали исключить Турцию из НАТО

Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ей политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил в эфире телеканала TVP World... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T05:17

2022-05-21T05:17

2022-05-21T09:40

в мире

турция

швеция

нато

сша

финляндия

евросоюз

даниэль пайпс

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ей политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.Специалист назвал действия Анкары шантажом. По мнению востоковеда, она пытается выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. При этом эксперт раскритиковал все направления международной политики Турции в последние два десятилетия.Он выразил мнение, что из-за политики Анкары и позиции по вопросу расширения НАТО, Турция фактически уже не является частью альянса."Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога", — заключил Пайпс.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме.

https://ria.ru/20220519/obmen-1789372562.html

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789427271.html

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в мире, турция, швеция, нато, сша, финляндия, евросоюз, даниэль пайпс, греция, сирия, россия